Përshkallëzohet konflikti në Lindjen e Mesme: Pakistani bombardon Kabulin, qindra viktima. Video
Transmetuar më 17-03-2026, 18:17

Konflikti në Lindjen e Mesme ka njohur një përshkallëzim të ri, pasi Pakistani ka ndërmarrë sulme ajrore ndaj Kabul, duke shkaktuar dhjetëra shpërthime dhe një bilanc të rëndë viktimash.

Sipas raportimeve, forcat ajrore pakistaneze bombarduan kryeqytetin afgan mbrëmjen e së hënës, duke goditur zona në qendër të qytetit. Shpërthimet e fuqishme ndodhën vetëm pak orë para përfundimit të Ramazani, duke shkaktuar panik të madh te banorët, të cilët vrapuan për të gjetur strehë në banesa dhe bodrume.

Autoritetet në Afganistani kanë akuzuar Pakistanin për shkelje të hapësirës ajrore dhe për goditje të objektivave civile. Sipas zëdhënësit të qeverisë, Zabiullah Mujahid, një nga sulmet ka goditur një qendër rehabilitimi në Kabul, duke shkaktuar viktima të shumta mes civilëve.

“Ne e dënojmë këtë krim dhe e konsiderojmë një akt çnjerëzor që shkel çdo parim moral”, është shprehur Mujahid përmes një reagimi publik.

Bilanci i viktimave mbetet i paqartë dhe në përditësim të vazhdueshëm. Fillimisht janë konfirmuar rreth 30 të vdekur në vendngjarje, ndërsa sipas të dhënave paraprake nga Ministria afgane e Shëndetësisë, numri i viktimave mund të arrijë deri në 200 persona, me mbi 200 të plagosur. Zëdhënësi i kësaj ministrie, Sarafat Zaman, ka bërë të ditur se një vlerësim i saktë nuk është ende i mundur për shkak të situatës kaotike.

Të plagosurit po transportohen në spitalet e Kabulit, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat e goditura.

Sulmi pritet të rrisë më tej tensionet në rajon, duke shtuar pasigurinë në një kontekst tashmë të brishtë ndërkombëtar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

