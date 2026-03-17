Raporti për sulmin SHBA-Izrael në Iran: Janë vrarë 13 fëmijë nën 5 vjeç, 204 të mitur. Mbi 18 mijë të plagosur, 42 mijë shtëpi të shkatërruara

Ministria e Shëndetësisë në Iran ka bërë të ditur sot në një raport publik se 13 fëmijë nën moshën 5 vjeç kanë humbur jetën dhe 204 viktima janë nën moshën 18 vjeç, si pasojë e agresionit SHBA–Izrael.
Në një deklaratë të publikuar të martën, ministria njoftoi se deri më tani vendi ka mbi 18,000 persona të prekur nga sulmet.
Sipas të dhënave, 18,254 persona kanë marrë trajtim dhe kanë dalë nga spitalet, ndërsa 1,070 të tjerë vazhdojnë të jenë të shtruar. Gjithashtu, janë kryer 735 ndërhyrje kirurgjikale tek të plagosurit.
Sa i përket të plagosurve, 1,275 janë nën moshën 18 vjeç, ndërsa 45 prej tyre janë fëmijë nën 2 vjeç.
Statistikat tregojnë gjithashtu se 226 nga viktimat dhe 3,002 nga të plagosurit janë gra.
Autoritetet raportojnë edhe se 42 mijë njësi banimi janë sulmuar duke u shkatërruar plotësisht ose pjesërisht nga sulmet e vazhdueshme amerikano-izraelite.
Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një luftë të paprovokuar ndaj Iranit, gjatë së cilës u vra ish-udhëheqësi i Revolucionit Islamik, Ajatollah Seyyed Ali Khamenei, si dhe disa komandantë të lartë ushtarakë.
Irani reagoi menjëherë duke ndërmarrë sulme hakmarrëse me raketa dhe dronë ndaj territoreve të kontrolluara nga Izraeli, si dhe ndaj bazave amerikane në vendet e rajonit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd