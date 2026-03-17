‘Irani nuk është kërcënim’, shefi i Antiterrorit të SHBA jep dorëheqjen dhe shpjegon arsyet | LETRA E PLOTË

Shefi i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit në SHBA jep dorëheqjen, duke thënë se nuk mund ta mbështesë luftën
Drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit të SHBA-së ka njoftuar dorëheqjen e tij në mediat sociale, duke thënë se "nuk mund ta mbështesë me ndërgjegje të pastër luftën e vazhdueshme në Iran".
“Irani nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin tonë dhe është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan”, tha Kent në një deklaratë të postuar në mediat sociale.
Senati konfirmoi Joe Kent si të zgjedhurin e Trump për këtë post, korrikun e kaluar. Si kreu i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, ai ishte përgjegjës për një agjenci të ngarkuar me analizimin dhe zbulimin e kërcënimeve terroriste.
Dorëheqja e tij pasqyron shqetësimin brenda bazës së Trumpit në lidhje me luftën dhe tregon se pikëpyetjet në lidhje me justifikimin e përdorimit të forcës në Iran shtrihen tek të paktën një anëtar i lartë i administratës republikane të Trumpit.
Duke iu drejtuar Trump në letrën e tij të dorëheqjes, Kent thotë: “Irani nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin tonë dhe është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan.
"Unë mbështes vlerat dhe politikat e jashtme për të cilat keni bërë fushatë në vitet 2016, 2020, 2024, të cilat i keni miratuar gjatë mandatit tuaj të parë.
"Deri në qershor të vitit 2025, ju e kuptuat se luftërat në Lindjen e Mesme ishin një kurth që ia grabiti Amerikës jetët e çmuara të patriotëve tanë dhe ia varfëroi pasurinë dhe prosperitetin kombit tonë.
"Si veteran që u dislokua për të luftuar 11 herë dhe si bashkëshort me çmimin "Yll i Artë" që humbi gruan time të dashur Shannon në një luftë të fabrikuar nga Izraeli, nuk mund ta mbështes dërgimin e brezit të ardhshëm për të luftuar dhe për të vdekur në një luftë që nuk i shërben asnjë dobi popullit amerikan dhe as nuk justifikon koston e jetëve amerikane."
Trump flet pas dorëheqjes së drejtorit të tij të antiterrorizmit
Presidenti Trump u pyet soy në lidhje me dorëheqjen e Joe Kent, drejtorit të tij të antiterrorizmit kombëtar, i cili tha se nuk mund të qëndronte në detyrë sepse nuk mund ta mbështeste konfliktin në Iran.
"E lexova deklaratën e tij", thotë Trump. "Gjithmonë kam menduar se ishte një djalë i mirë, por gjithmonë kam menduar se ishte i dobët në siguri, shumë i dobët në siguri".
Ai vazhdoi: “Nuk e njihja mirë… Por kur lexova deklaratën e tij, kuptova se bëri mirë që është larguar, sepse tha se Irani nuk përbënte kërcënim.
"Irani ishte një kërcënim, çdo vend e kuptoi se çfarë kërcënimi ishte Irani."
LETRA E PLOTË
President Trump,
Pas shumë reflektimi, kam vendosur të jap dorëheqjen nga pozicioni im si Drejtor i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, me efekt të menjëhershëm që nga sot.
Nuk mundem, me ndërgjegje të pastër, të mbështes luftën në vazhdim në Iran. Irani nuk paraqiste asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin tonë dhe është e qartë se ne e nisëm këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobit të tij të fuqishëm në SHBA.
Unë mbështes vlerat dhe politikat e jashtme për të cilat ju bëtë fushatë në vitet 2016, 2020 dhe 2024, të cilat i zbatuat në mandatin tuaj të parë. Deri në qershor të vitit 2025, ju e kuptonit se luftërat në Lindjen e Mesme ishin një kurth që i kushtoi Amerikës jetët e çmuara të patriotëve tanë dhe dobësoi pasurinë dhe prosperitetin e vendit tonë.
Në administratën tuaj të parë, ju e kuptuat më mirë se çdo President modern se si të përdorni fuqinë ushtarake në mënyrë vendimtare, pa u përfshirë në luftëra të pafundme. Ju e treguat këtë duke vrarë Qasem Soleimanin dhe duke mposhtur ISIS-in.
Në fillim të kësaj administrate, zyrtarë të lartë izraelitë dhe figura me ndikim në median amerikane zhvilluan një fushatë dezinformimi që minoi plotësisht platformën tuaj “America First” dhe krijoi ndjenja pro-luftës për të nxitur një konflikt me Iranin. Ky “dhomë jehone” u përdor për t’ju mashtruar duke ju bërë të besoni se Irani përbënte një kërcënim të menjëhershëm për Shtetet e Bashkuara dhe se nëse godisnim tani, do të kishte një rrugë të qartë drejt një fitoreje të shpejtë. Kjo ishte një gënjeshtër dhe është e njëjta taktikë që u përdor për të na futur në luftën katastrofike në Irak, e cila i kushtoi vendit tonë jetët e mijëra burrave dhe grave tona më të mirë. Nuk mund ta bëjmë më këtë gabim.
Si një veteran që kam shërbyer në luftime 11 herë dhe si bashkëshort i një “Gold Star” që kam humbur bashkëshorten time të dashur Shannon në një luftë të prodhuar nga Izraeli, nuk mund të mbështes dërgimin e brezit të ri për të luftuar dhe për të vdekur në një luftë që nuk i shërben interesave të popullit amerikan dhe nuk justifikon humbjen e jetëve amerikane.
Lutem që të reflektoni mbi atë që po bëjmë në Iran dhe për kë po e bëjmë. Është momenti për veprim të guximshëm. Ju mund të ndryshoni kursin dhe të hapni një rrugë të re për kombin tonë, ose mund të lejoni që të rrëshqasim më tej drejt rënies dhe kaosit. Ju i mbani letrat në dorë.
Ishte nder të shërbeja në administratën tuaj dhe t’i shërbeja vendit tonë të madh.
Joseph Kent
Drejtor, Qendra Kombëtare Kundër Terrorizmit
