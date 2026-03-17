Prindër dhe mësues, mos u bezdisni nga pyetjet e fëmijëve. I bën mirë trurit të tyre dhe tuajit

Mos i ndalni pyetjet e fëmijëve, është çelësi i zhvillimit të mendjes dhe inteligjencës
Pyetjet e fëmijëve nuk janë thjesht kureshtje momentale, por një proces i rëndësishëm për zhvillimin e mendjes dhe të të menduarit.
Sa më shumë që ata pyesin, aq më shumë aktivizohet truri i tyre dhe rritet aftësia për të kuptuar botën përreth.
Për këtë arsye, prindërit dhe mësuesit duhet t’i inkurajojnë dhe jo t’i ndalin, sepse pikërisht pyetjet janë baza e dijes dhe e të menduarit të thellë.
Nga Lira Gjika
Prindër dhe mësues, mos u bezdisni nga pyetjet e fëmijëve. Sa më shumë pyetje të bëjnë, aq më mirë është për trurin dhe mendjen e tyre, por edhe për tuajën. Kur mësohet një gjë e re, ajo duhet patjetër të provokojë pyetje të reja, përndryshe ç’kuptim ka? Pyetjet e vendosin trurin dhe mendjen në punë.
Të mësuarit e një gjëje të re ka pikërisht këtë qëllim: të vërë në funksion të gjitha strukturat e psikës për të menduar dhe për të gjetur zgjidhje. Zgjidhjet vijnë nga cilësia e pyetjeve. Dija nuk ka fund dhe pikërisht pyetjet e krijojnë këtë pafundësi.
Prandaj, kur fëmija pyet, mos i thoni “çfarë janë këto pyetje koti”, por pyeteni: “mos do të më pyesësh për këtë apo për atë gjë?”. Prindër dhe mësues, ndihmojeni fëmijën të bëjë sa më shumë pyetje. Duke e ndihmuar të pyesë, e ndihmoni që mendja e tij të kalojë nga një nivel i caktuar në një nivel më të avancuar.
Janë pyetjet ato që e realizojnë këtë rrugëtim të dijes drejt pafundësisë, jo thjesht të diturit e gjërave. Prindër dhe mësues, edhe njëherë, mos u bezdisni nga pyetjet e fëmijëve, por shijojini ato si një shenjë e një bashkëbisedimi të mirë mes jush dhe tyre.
Pyetjet tregojnë se fëmija nuk ka frikë nga ju, ju beson dhe për këtë arsye ndihet i sigurt të pyesë edhe për gjëra për të cilat nuk ka ende përgjigje. Është detyra juaj si prindër dhe mësues ta ndihmoni fëmijën të rritet dhe të njohë botën që e rrethon, por edhe atë që është brenda tij.
