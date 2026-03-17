Përfaqësuesi i Kinës: Arrihet konsensusi paraprak midis Kinës dhe SHBA për disa çështje

SHBA dhe Kina arrijnë konsensus paraprak për tarifat, nisin hapat për marrëveshje të re tregtare
Përmes këtij raundi të bisedimeve ekonomike e tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, të dyja palët arritën konsensus paraprak për disa çështje, tha Li Chenggang, përfaqësues i tregtisë ndërkombëtare i Kinës dhe njëherësh zv/Ministri i Tregtisë.
Li deklaroi në një konferencë shtypi të hënën se të dyja palët zhvilluan shkëmbime të thelluara, të sinqerta dhe konstruktive, gjatë një dite e gjysmë të fundit, si dhe do të vijojnë procesin e konsultimeve.
Ai tha se diskutimet mbuluan tema duke përfshirë nivelet e tarifave dypalëshe në rrethanat e reja, si dhe zgjatjen e mundshme të tarifave ekzistuese apo masat përkatëse jotarifore. Pala amerikane informoi Kinën për rregullimet e saj të fundit të tarifave dhe konsideratat e ardhshme, ndërsa Kina shprehu shqetësimin për pasigurinë e mundshme të sjellë nga këto rregullime, tha ai.
Li tha se të dyja palët ranë dakord të punojnë së bashku për të ruajtur stabilitetin e marrëdhënieve dypalëshe ekonomike e tregtare dhe diskutuan idenë e krijimit të një mekanizmi pune dypalësh për të promovuar bashkëpunimin në tregti dhe investime.
Lidhur me kufizimet e ShBA-së në tregtinë dhe investimet kineze, veçanërisht fillimin e fundit të dy hetimeve të seksionit 301 që përfshijnë Kinën, Li theksoi se qëndrimi i Kinës ka qenë i qëndrueshëm dhe se ajo kundërshton hetime të tilla të njëanshme.
Ai shtoi se Kina do të ndjekë me vëmendje zhvillimin e këtyre hetimeve dhe do të marrë masa në kohë për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e saj ligjore.
Ai shprehu shpresën se pala amerikane do të mbajë angazhimet e saj dhe do të punojë së bashku me Kinën për të krijuar një marrëdhënie tregtare e ekonomike afatgjatë dhe të qëndrueshme Kinë-ShBA.
Li gjithashtu tha se të dyja palët ranë dakord se marrëdhëniet e qëndrueshme dypalëshe ekonomike e tregtare favorizojnë jo vetëm Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, por edhe mbarë botën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd