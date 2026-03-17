Ambasadori iranian në Rusi mohon lajmet për trajtimin mjekësor të Khameneit në Moskë

Moskë – Ambasadori i Iranit në Rusi, Kazem Jalali, ka mohuar raportimet se Mojtaba Khamenei ndodhet në Moskë për trajtim mjekësor.
Në një deklaratë, Jalali e përshkroi këtë informacion si “një luftë të re psikologjike” dhe shtoi se liderët iranianë nuk kanë nevojë të largohen ose të fshihen në strehimore.
Lajmi fillimisht u raportua nga gazeta kuvajtiane Al-Jarida, sipas së cilës Khamenei ishte planifikuar të transportohej fshehtas në Moskë me një avion ushtarak rus për t’u nënshtruar një operacioni, pas dëmtimit të marrë gjatë sulmit të 28 shkurtit.
