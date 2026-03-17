Dron për Gimbon, ai mendon se ia ka dërguar Gjesti. Nuk e di që ndodhet në paraburgim

Nuk është në dijeni se ndodhet në paraburgim, DJ Gimbo
Një surprizë nga ajri erdhi në ditën e sotme për DJ Gimbon.
Ndonëse nuk shkruhej se nga kush e nuk shihej, ata vazhduan me aludime.
"Forca King", lexoi njëri prej banorëve për atë që thuhej në dron.
Gimbo më pas tha se nëse ishte një gjë e tillë, është nga miku i tij i ngushtë, Gjesti.
DJ nga Kosova ndërkaq nuk është në dijeni për atë që ka ndodhur me artistin pejan jashtë.
Gjestit nga ana tjetër i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh nga Gjykata Themelore në Prishtinë.
Ai dyshohet për tri vepra penale: "Kanosje", "Asgjësim apo dëmtim i pasurisë" si dhe "Mbajtjes në pronësi apo kontroll të paautorizuar të armëve".
I njëjti duket se ka pasur një sherr me pronarin e kompanisë muzikore, "Onima", Erkand Shabanin.
