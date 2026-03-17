Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dron për Gimbon, ai mendon se ia ka dërguar Gjesti. Nuk e di që ndodhet në paraburgim
Transmetuar më 17-03-2026, 15:20

Nuk është në dijeni se ndodhet në paraburgim, DJ Gimbo

Një surprizë nga ajri erdhi në ditën e sotme për DJ Gimbon.

Ndonëse nuk shkruhej se nga kush e nuk shihej, ata vazhduan me aludime.

"Forca King", lexoi njëri prej banorëve për atë që thuhej në dron.

Gimbo më pas tha se nëse ishte një gjë e tillë, është nga miku i tij i ngushtë, Gjesti.

DJ nga Kosova ndërkaq nuk është në dijeni për atë që ka ndodhur me artistin pejan jashtë.

Gjestit nga ana tjetër i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Ai dyshohet për tri vepra penale: "Kanosje", "Asgjësim apo dëmtim i pasurisë" si dhe "Mbajtjes në pronësi apo kontroll të paautorizuar të armëve".

I njëjti duket se ka pasur një sherr me pronarin e kompanisë muzikore, "Onima", Erkand Shabanin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

