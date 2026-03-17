Operacion në Durrës/ Kapen ‘mat’ dy braziliane. E pësojnë edhe 8 klientë

DURRËS – Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar “Storm 16”, duke goditur një rrjet prostitucioni në qytet. Në total, 12 persona janë marrë nën procedim, arrestuar ose janë nën hetim.
Si rezultat i hetimeve intensive të kryera gjatë dy javëve nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Prokurorinë dhe shërbimet operacionale të DVP Durrës, u proceduan penalisht dy shtetase braziliane: L. C., 33 vjeçe, e kapur në hotel, dhe V. B., 27 vjeçe, e kapur në ambient të marrë me qira, për ushtrim të prostitucionit.
Gjithashtu, u proceduan 8 persona të tjerë, banues në Vlorë, Durrës dhe Divjakë, të dyshuar si klientë.
Në kuadër të operacionit, u shpallën në kërkim dy shtetase të tjera braziliane: G. S., 30 vjeçe, dhe M. R., 38 vjeçe, për veprat penale “Përshtatja e ambienteve për prostitucion” dhe “Prostitucioni”.
Po ashtu, nisi procedimi penal për K. P., 45 vjeç, administrator i një hoteli në Durrës, për veprën penale “Fshehja e të ardhurave”.
Gjatë operacionit, u sekuestruan shuma parash të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria, 10 celularë dhe pasaporta. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.
