Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
OKB nis hetimin për sulmin vdekjeprurës në shkollën e vajzave në Iran
Transmetuar më 17-03-2026, 14:31

IRAN – MINAB – Komiteti i Kombeve të Bashkuara ka nisur një hetim mbi sulmin vdekjeprurës që goditi shkollën fillore të vajzave Shajareh Tayyebeh në qytetin Minab, gjatë ditës së parë të sulmit amerikan-izraelit ndaj Iranit.

CNN shkruan se sulmi përfshiu dy goditje me raketa në një distancë të shkurtër nga njëra-tjetra, duke shkaktuar vdekjen e 168 fëmijëve, kryesisht vajza.

Më 5 mars, Reuters raportoi se hetuesit ushtarakë amerikanë po shqyrtojnë mundësinë që forcat amerikane të kenë qenë përgjegjëse, por hetimi nuk ka përfunduar ende dhe nuk është nxjerrë një përfundim përfundimtar.

Pentagoni ka intensifikuar hetimet që nga ajo kohë. Nëse konfirmohet përfshirja e SHBA-së, kjo ngjarje do të konsiderohet një nga incidentet më të rënda të vdekjeve civile të shkaktuara nga një sulm ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme në dekada.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...