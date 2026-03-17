OKB nis hetimin për sulmin vdekjeprurës në shkollën e vajzave në Iran

IRAN – MINAB – Komiteti i Kombeve të Bashkuara ka nisur një hetim mbi sulmin vdekjeprurës që goditi shkollën fillore të vajzave Shajareh Tayyebeh në qytetin Minab, gjatë ditës së parë të sulmit amerikan-izraelit ndaj Iranit.
CNN shkruan se sulmi përfshiu dy goditje me raketa në një distancë të shkurtër nga njëra-tjetra, duke shkaktuar vdekjen e 168 fëmijëve, kryesisht vajza.
Më 5 mars, Reuters raportoi se hetuesit ushtarakë amerikanë po shqyrtojnë mundësinë që forcat amerikane të kenë qenë përgjegjëse, por hetimi nuk ka përfunduar ende dhe nuk është nxjerrë një përfundim përfundimtar.
Pentagoni ka intensifikuar hetimet që nga ajo kohë. Nëse konfirmohet përfshirja e SHBA-së, kjo ngjarje do të konsiderohet një nga incidentet më të rënda të vdekjeve civile të shkaktuara nga një sulm ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme në dekada.
