A do kandidosh për zgjedhjet e PD-së? Berisha: ‘Si e bën këtë pyetje?’

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, komentoi këtë të martë pyetjet mbi pjesëmarrjen e tij në zgjedhjet për kreun e PD-së, të cilat pritet të zhvillohen më 23 maj.
I pyetur nga gazetarët nëse do të kandidojë sërish, Berisha nuk dha një përgjigje të drejtpërdrejtë, por nënkuptoi se do të jetë pjesë e garës. “A mund të më thuash ti kush të tha jo, si e bën këtë pyetje?!” tha ai, duke sugjeruar se pjesëmarrja e tij është e pashmangshme.
Deklarata e tij lë të kuptohet se Berisha mbetet figura qendrore e procesit të brendshëm zgjedhor të PD-së, ndërsa mbetet për t’u parë nëse do të konfirmojë formalizimin e kandidaturës së tij.
Ditën e djeshme në mbledhjen e kryesisë është hapur gara për kryetarin e PD. A e konfirmoni ju pjesëmarrjen në këtë garë.
Sali Berisha: A mund të më thuash pak, kush të tha ty që jo njëherë. Si e bën këtë pyetje. Kaq përgjigje.
A bie ndesh me nenin 46 pika 8 e statutit të PD, nenin e quajtur nga ju ‘neni Basha’ pjesëmarrja juaj në garë.
Sali Berisha: Neni flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Nëqoftëse ka një realitet absolut të padiskutueshëm është, zgjedhjet ishin farsë elektorale.
Pra sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë e atij që udhëheq, të largohet, të japë dorëheqjen. Farsa elektorale është tjetër, është detyrë të luftojë diktaturën, duhet të luftojë. Ne e bëmë luftën tonë dhe po e bëjmë, në kuptimin që ne, farsë elektorale ishte dhe 2021. Po absolutisht, e kam shkruar dhe i qëndroj 100%, vota vdiq pa hyrë në kuti.
Por ai zotëria e kishte mendjen koalicion të madh me Edi Ramën, nuk kishte mendjen të mbronte votën e qytetarëve shqiptarë. Dhe unë ja thashë atij të nesërmen, kjo është farsë ne duhet të mbrojmë votën e shqiptarëve.
Pse është farsë?
Mos harroni 2021, Edi Rama nuk kishte arrestuar liderët e opozitës në vit elektoral.
Në 2021 Edi Rama nuk dha 100 euro në mes të fushatës elektorale.
Në 2021 Edi Rama nuk fali 2 miliardë euro 3 ditë para zgjedhjeve, gjoba dhe kamata.
2021 Edi Rama nuk licencoi 28 mijë hektarë mbjellje kanabisi.
2021 Edi Rama nuk organizoi 4530 evente në periudhën parazgjedhore, por bëri mjaftueshëm sa të deklarojë që vota vdiq pa hyrë në kuti.
Pse? Dha 130 milionë euro disbursime nga thesari i shtetit në kontot e 10-12 mijë familjeve për dëmet, meremetimet e dëmeve të tërmetit. Kjo ishte e mjaftueshme. E bëri këtë në muajin prill. 90 milionë e dha në muajin prill, 40 milionë i dha në muajin mars.
Pra, e bëri në prag të fushatës dhe kjo është e mjaftueshme.
Përveç të tjerash, sistemi patronazhist, bandat etj., që ishin aktive. Pra dhe në 2021, por problemi ishte se ti duhet ta faktosh, dhe ai që ishte para meje, nuk e kishte ndërmend ta faktonte, nuk i interesonte sepse kishte ndarë pushtetin me Edi Ramën, kishte bërë skemën e ndarjes së pushtetit, kjo është e vërteta.
