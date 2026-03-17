Identifikohet gruaja që humbi jetën sot në qendër të Tiranës

TIRANË – Është identifikuar gruaja që humbi jetën sot në një aksident të dhimbshëm që ndodhi pranë Gjykatës së Tiranës.
E ndjera është Athina Bushi, banore e Tiranës, raporton noa.al.
Aksidenti rrugor është regjistruar paraprakisht mesditës pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë tek vendi i quajtur Ekspozita.
Një autobot i Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) ka përplasur një grua që lëvizte me motoçikletë elektrike.
Si pasojë e përplasjes, viktima ka humbur jetën në vendngjarje.
Ndërkohë, policia ka shoqëruar drejtuesin e autobotit, Arian Bilani, banor i Tiranës.
Çfarë deklaroi policia
Rreth orës 10:30, në bulevardin “Gjergj Fishta”, automjeti (autobot) me drejtues shtetasin A. B, rreth 52 vjeç, dyshohet se ka përplasur motomjetin elektrik me të cilin lëvizte shtetasja A. B., rreth 72 vjeçe, e cila për pasojë ka humbur jetën.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme procedurale.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
Momentet kur familjarët afrohen tek e ndjera
