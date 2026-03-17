Përmbyset mjeti bujqësor, humb jetën një burrë në Grekan, Elbasan

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar më 16 mars 2026 në fshatin Grekan. Shtetasi E. B., 63 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi mjetin bujqësor që drejtonte, duke bërë që mjeti të përmbyset. Si pasojë e aksidentit, 63-vjeçari ka humbur jetën në vendngjarje.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
