Mjeti përplaset me kamion në autostradën Durrës–Tiranë

TIRANË – Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme në autostradën Durrës–Tiranë, ku janë përfshirë një automjet tip “Ford Fiesta” dhe një kamion.
Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka shkaktuar vetëm dëme materiale, dhe nuk raportohet për persona të lënduar.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policia e Shtetit, të cilat po punojnë për zbardhjen e rrethanave të aksidentit dhe për normalizimin e qarkullimit. Si pasojë e ngjarjes, për disa minuta u krijua trafik i rënduar në këtë segment rrugor.
