Gruaja u përplas dhe humbi jetën nga boti i UKT, momenti kur bashkëshorti mbërrin në vendin e ngjarjes
Transmetuar më 17-03-2026, 12:09

Detaje të reja kanë dalë nga aksidenti tragjik i ndodhur pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku një grua humbi jetën si pasojë e përplasjes me një mjet të rëndë.

Sipas informacioneve paraprake, pak minuta pas ngjarjes në vendngjarje ka mbërritur edhe bashkëshorti i viktimës, i cili është përballur me skenën e rëndë.

Viktima, Athina Bushi, po lëvizte me një motoçikletë elektrike kur u përplas nga një autobot i Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT).

Trupi i pajetë i saj ka qëndruar për disa minuta në rrugë deri në mbërritjen e shërbimit të ambulancës.

Ndërkohë, rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

