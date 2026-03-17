Nuk mori pjesë në votimin për rezolutën ndaj Iranit, Sali Berisha: Partia Demokratike e Shqipërisë shpall Gardën Revolucionare organizatë terroriste
Transmetuar më 17-03-2026, 11:46

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka publikuar një deklaratë zyrtare lidhur me zhvillimet e fundit mbi rezolutën për Iranin, e miratuar në Kuvend pa pjesëmarrjen e opozitës.

Në deklaratë, Partia Demokratike e Shqipërisë shpall Garda Revolucionare Iraniane si organizatë terroriste, duke e cilësuar regjimin e Teheranit si një nga sponsorët kryesorë të terrorizmit në botë dhe një kërcënim për paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar.

Po ashtu, opozita dënon sulmet e Iranit ndaj vendeve të Gjirit Persik, përfshirë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Kuvajtin dhe Bahrejnin, duke shprehur solidaritet me këto shtete dhe me vendet e tjera partnere të Shqipërisë.

Në të njëjtën deklaratë, Partia Demokratike e Shqipërisë shpreh mbështetje për përpjekjet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli për ndryshimin e regjimit në Teheran, duke e konsideruar këtë si një kontribut për stabilitetin në rajon dhe më gjerë.

Ndërkohë, Sali Berisha nuk ka komentuar mungesën e opozitës në seancën plenare ku u miratua rezoluta me 79 vota pro.

Nga ana tjetër, reagoi edhe Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka, i cili kritikoi zhvillimin e seancës, duke u shprehur se thirrje të tilla në Kuvend nuk kanë qenë të zakonshme ndër vite.

