Del autopsia e vrasjes së Kevinit për Shën Valentin, detaje të reja nga ekspertiza italiane

ITALI – Autopsia e kryer mbi trupin e 25-vjeçarit Kevin Muharremi, i cili humbi jetën gjatë një ngjarjeje të rëndë në natën e Shën Valentinit, ka nxjerrë detaje të reja mbi dinamikën e krimit.
Sipas raportit paraprak, i riu është qëlluar me disa plumba, njëri prej të cilëve e ka goditur në qafë, duke rezultuar fatal. Nga ekzaminimet paraprake rezulton se arma e përdorur është e tipit Beretta 7.65. Eksperti mjeko-ligjor ka kërkuar 60 ditë kohë për të paraqitur raportin përfundimtar, i cili do të përcaktojë me saktësi plagën që shkaktoi vdekjen dhe do të ndihmojë në rindërtimin e plotë të ngjarjes.
Ngjarja ndodhi pas një konflikti mes dy grupeve të rinjsh, i cili filloi në një lokal në Montopoli dhe përfundoi me të shtëna armësh në Montecalvoli. Përplasja kaloi nga debat verbal në dhunë fizike, përpara se të përshkallëzohej në përdorimin e armëve.
Për këtë ngjarje është arrestuar 20-vjeçari shqiptar Renato Xyke, i cili ndodhet në paraburgim dhe akuzohet si autori i vrasjes. Gjatë marrjes në pyetje nga prokuroria dhe policia gjyqësore, ai ka pranuar se ka qëlluar ndaj viktimës, duke dhënë edhe versionin e tij për rrethanat e ngjarjes.
Sipas dëshmisë së tij, konflikti kishte nisur më herët mes grupeve dhe u përshkallëzua deri në momentin fatal. Ai dyshohet se ka qëlluar ndërsa drejtonte një automjet tip Range Rover Evoque, me të cilin u ndalua nga policia vetëm pak orë pas ngjarjes.
Ndërkohë, një 18-vjeçar po hetohet në gjendje të lirë për bashkëpunim në vrasje. Ai ka deklaruar se nuk kishte dijeni për armën dhe ka mohuar çdo përfshirje në ngjarje.
Hetimet vijojnë, ndërsa autoritetet po analizojnë dëshmitë dhe pamjet e kamerave të sigurisë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje.
Ngjarja tragjike e Shën Valentinit: hetimet dhe analizat për të shtënat gjatë natës
Kevin Muharremi, shqiptar si edhe personi që dyshohet se i mori jetën, ishte 25 vjeç dhe prej kohësh jetonte në Fucecchio.
Janë qëlluar pesë herë me armë zjarri gjatë natës së përgjakshme të Shën Valentinit, kur në orët e para të mëngjesit u vra Kevin Muharremi, 25 vjeç, banor i Fucecchios, i punësuar në një lavazh makinash. Ngjarja përbën kulmin e një përplasjeje mes dy grupeve të të rinjve, që nisi me një debat në një pub në Montopoli dhe përfundoi tragjikisht në via della Repubblica, në Montecalvoli.
Sipas informacioneve paraprake, viktima u godit nga më shumë se një plumb i shkrepur me një armë tip Beretta 7.65; një prej tyre dyshohet se e ka goditur në qafë, aty ku është gjetur edhe predha. Raporti përfundimtar i ekspertit mjeko-ligjor, doktor Marco Di Paolo, i cili ka kërkuar 60 ditë për përfundimin e analizës pas autopsisë, pritet të sqarojë se cili nga të shtënat ka shkaktuar vdekjen dhe të japë detaje të rëndësishme mbi dinamikën e ngjarjes.
Hetimet po zhvillohen edhe për të verifikuar deklarimet e të dyshuarit kryesor, Renato Xyke, një 20-vjeçar shqiptar që ndodhet në paraburgim me akuzën për vrasje. Përmbajtja e dëshmisë së tij mbahet nën rezervë të plotë nga autoritetet. I riu, i ndaluar në Arezzo dhe i arrestuar po atë ditë, është marrë në pyetje për rreth një orë e gjysmë nga prokurori Fabio Pelosi dhe policia gjyqësore.
Xyke, i mbrojtur nga avokati Giuseppe Carvelli, ka dhënë versionin e tij për ngjarjen, e cila nisi me një debat në pub, vazhdoi me një përplasje në parkim dhe përfundoi me të shtënat që i morën jetën Muharremit. Ai nuk e ka mohuar se ka qenë personi që ka qëlluar ndaj 25-vjeçarit dhe dyshohet se ka dhënë edhe motivin e veprimit, ndërsa ndodhej në drejtimin e një Range Rover Evoque, me të cilën u ndalua disa orë pas ngjarjes nga policia rrugore.
Për këtë ngjarje ka edhe një person të dytë nën hetim, i lirë, një 18-vjeçar i dyshuar për bashkëpunim në vrasje me motiv të dobët. Ai ka deklaruar se ndodhej në sediljen e pasagjerit dhe se Xyke nxori papritur armën dhe qëlloi drejt automjetit të viktimës, duke shtuar se nuk ishte në dijeni që shoku i tij ishte i armatosur. Në automjet ndodhej edhe një i mitur në sediljen e pasme.
Hetimet vijojnë, ndërsa karabinierët kanë mbledhur dëshmi dhe pamje nga kamerat e sigurisë. Autoritetet po presin edhe rezultatet e ekspertizave për të konfirmuar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje.
