Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident fatal pranë Gjykatës së Apelit në Tiranë, humb jetën një grua
Transmetuar më 17-03-2026, 11:26

TIRANË – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar pak më parë pranë Gjykata e Apelit.

Sipas informacioneve paraprake, një autobot i Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) ka përplasur një grua që lëvizte me motoçikletë.

Si pasojë e përplasjes, viktima ka humbur jetën në vendngjarje.

Rrethanat e aksidentit nuk janë bërë ende të ditura, ndërsa shërbimet e Policisë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të saj.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...