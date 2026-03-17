Aksident fatal pranë Gjykatës së Apelit në Tiranë, humb jetën një grua

TIRANË – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar pak më parë pranë Gjykata e Apelit.
Sipas informacioneve paraprake, një autobot i Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) ka përplasur një grua që lëvizte me motoçikletë.
Si pasojë e përplasjes, viktima ka humbur jetën në vendngjarje.
Rrethanat e aksidentit nuk janë bërë ende të ditura, ndërsa shërbimet e Policisë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të saj.
