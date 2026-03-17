Shpërthimi me tritol ndaj makinës së agjentit, arrestohet autori i dyshuar në Lezhë

LEZHË – Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur dy ditë më parë në lagjen “Besëlidhja”, ku u shkatërrua me lëndë plasëse automjeti i një punonjësi të Policisë.
Në kuadër të operacionit të koduar “Zoomed In”, është identifikuar dhe arrestuar autori i dyshuar, shtetasi Fatjon Rrika, 32 vjeç, i cili rezulton me precedent penal në Itali për vjedhje me armë.
Sipas njoftimit zyrtar, 32-vjeçari u kap në fshatin Zhejë, në Kurbin, teksa lëvizte me ciklomotorin që dyshohet se kishte përdorur për të shkuar në vendngjarje ditën e shpërthimit.
Identifikimi i tij u bë pas analizimit të një sërë pamjesh filmike të siguruara në akse të ndryshme rrugore, të cilat ndihmuan në zbardhjen e autorësisë dhe rrethanave të ngjarjes së ndodhur më 15 mars 2026.
Në vijim të operacionit, nisi procedimi penal edhe për babanë e të arrestuarit, shtetasin N. Rr., 66 vjeç, pasi gjatë kontrollit në banesë iu gjet një armë gjahu pa leje. Arma dhe ciklomotori u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.
Ndërkohë, hetimet vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Lezhë, për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të një personi tjetër që dyshohet se ka bashkëpunuar në këtë ngjarje.
