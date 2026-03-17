Me 79 vota pro, Shqipëria miraton rezolutën që shpall Iranin sponsor të ter’rorizmit

TIRANË – Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 79 vota pro, 1 abstenim dhe asnjë kundër projekt-rezolutën për shpalljen e Irani si sponsor të terrorizmit.
Rezoluta u miratua në mungesë të deputetëve të opozitës, të cilët kishin njoftuar një ditë më parë se nuk do të merrnin pjesë në seancë plenare.
Në dokumentin e miratuar, të paralajmëruar më herët edhe nga kryeministri Edi Rama, i kërkohet qeverisë shqiptare që, menjëherë pas votimit në Kuvend, të ndërmarrë hapat përkatës për zbatimin e saj.
Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, deklaroi se në kuadër të kësaj rezolute synohet që Hezbollah dhe Garda Revolucionare Iraniane të shpallen organizata terroriste.
Draft-rezoluta dënon gjithashtu sulmet kibernetike të Irani ndaj institucioneve shqiptare, ku ndër më të fundit përmendet edhe sulmi ndaj Kuvendit. Në të njëjtën kohë, ajo u bën thirrje vendeve demokratike dhe organizatave ndërkombëtare që të shqyrtojnë masa të koordinuara kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shtetet, si dhe të forcojnë bashkëpunimin në luftën ndaj këtyre kërcënimeve.
