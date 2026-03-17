Nga vjedhje me armë në Itali tek tritol makinës në Lezhë, kush është i dyshuari

Lezhë / Zbardhet ngjarja, arrestohet autori i dyshuar pas operacionit “Zoomed In”
Një operacion i zhvilluar nga Policia e Lezhës ka çuar në zbardhjen e një ngjarjeje të ndodhur dy ditë më parë në lagjen “Besëlidhja”, ku u dëmtua me lëndë plasëse automjeti i një punonjësi policie.
Policia e Lezhës deklaroi sot se ka zbardhur autorësinë dhe rrethanat e ngjarjes së ndodhur 2 ditë më parë në lagjen “Besëlidhja”, ku u shkatërrua me eksploziv automjeti i punonjësit të policisë Gent Gjetja.
Si rezultat i hetimeve intensive dhe analizës së pamjeve filmike nga disa akse rrugore, është identifikuar dhe arrestuar autori i dyshuar, shtetasi Fatjon Rrika, 32 vjeç, i cili rezulton me precedent në Itali për vjedhje me armë.
32-vjeçari u kap në fshatin Zhejë të Kurbinit, ndërsa lëvizte me ciklomotorin që dyshohet se është përdorur për të shkuar në vendngjarje ditën e incidentit.
Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti një armë gjahu pa leje, për të cilën nisi procedimi penal ndaj babait të tij, shtetasit N. Rr., 66 vjeç. Ciklomotori dhe arma u sekuestruan si prova materiale.
Hetimet vijojnë për identifikimin e një personi tjetër që dyshohet të ketë bashkëpunuar në këtë ngjarje, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme. /noa.al
