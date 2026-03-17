Irani paralajmëron SHBA-në: “Do të përballeni me një Vietnam të ri nëse dërgoni trupa tokësore”

Saeed Khatibzadeh, zëvendësministri i Jashtëm i Iran, ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të përballen me “një Vietnam të ri” nëse vendosin të dërgojnë forca tokësore në konflikt.
Në një intervistë për Sky News, nga zyra e tij në Teheran, ai theksoi se Irani është i gatshëm të luftojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme, duke shtuar se aktualisht fokusi i vendit nuk është te një zgjidhje diplomatike.
Megjithatë, ai nuk i përjashtoi mundësitë për negociata, por nënvizoi se përgjegjësia për të paraqitur një propozim konkret që do t’i japë fund konfliktit i takon SHBA-së dhe aleatëve të saj.
Deklarata e tij vjen në një kohë tensionesh të rritura në rajon, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vijon thirrjet për përmbajtje dhe rikthim në dialog diplomatik.
