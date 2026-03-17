Nusja i kërkoi motrës të priste flokët për dasmën, ajo refuzon dhe heq dorë nga roli i shoqërueses

Termi Bridezilla, i përdorur për të përshkruar një nuse tepër kërkuese apo autoritare gjatë organizimit të dasmës, po fiton gjithnjë e më shumë përdorim në hapësirën online. Së fundmi, një histori e shpërndarë në platformën Reddit ka tërhequr vëmendje të gjerë dhe ka nxitur debat mbi kufijtë e kërkesave që një nuse mund t’u vendosë shoqërueseve të saj.
Rrëfimi është publikuar nga motra e një nuseje të ardhshme, e cila shprehet se fillimisht ishte shumë e lumtur për martesën dhe e vlerësonte dhëndrin si “një person shumë të mirë”. Megjithatë, situata ndryshoi kur nusja nisi të vendoste rregulla të detajuara për paraqitjen e shoqërueseve.
Sipas saj, disa kërkesa ishin të arsyeshme, si p.sh. mbulimi i tatuazheve me veshje me mëngë të gjata. Por një prej rregullave u konsiderua i pazakontë: të gjitha gratë duhej të kishin flokë të paktën tre centimetra më të shkurtër se nusja. Duke qenë se flokët e saj arrinin deri në bel, kjo e bënte të vështirë që dikush tjetër të kishte flokë më të gjatë.
Përjashtim përbënte vetëm motra, flokët e së cilës arrinin deri në gjunjë dhe të cilat ajo i cilësoi si “një pjesë shumë të rëndësishme të identitetit tim”. Ajo tregon se nusja reagoi me zemërim kur refuzoi t’i priste flokët, ndonëse kishte ofruar një kompromis duke i mbajtur të kapura gjatë ceremonisë.
Megjithatë, nusja nuk e pranoi këtë zgjidhje, duke argumentuar se nuk dëshironte që të tjerët t’i mbanin flokët e lëshuara ndërkohë që ajo vetë do t’i kishte të kapura. Situata u tensionua më tej kur motra propozoi të merrte pjesë vetëm në ceremoninë e martesës dhe jo në pritjen e dasmës.
Sipas rrëfimit, edhe dhëndri i ardhshëm ndërhyri, duke u përpjekur ta bindte atë të ndryshonte mendje. Por ajo qëndroi në vendimin e saj, duke theksuar se nuk e konsideronte të drejtë të priste flokët që i kishte rritur prej vitesh vetëm për një mbrëmje.
Në përfundim, ajo vendosi të tërhiqej nga roli i shoqërueses dhe të merrte pjesë në dasmë vetëm si e ftuar.
Rasti ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale mbi balancën mes kërkesave të arsyeshme dhe atyre të tepruara në organizimin e një dasme. Ekspertë të organizimit të eventeve theksojnë se thelbi i një ceremonie të tillë qëndron në ndarjen e momentit me njerëzit më të rëndësishëm.
“Mos harroni se rëndësia e një dasme është ta ndani atë me njerëzit që kanë më shumë vlerë për ju. Nëse kriteri kryesor për përzgjedhjen e shoqërueseve është vetëm pamja, ndaloni dhe reflektoni,” shprehet një organizator eventesh në diskutimin online.
