Australia dhe Zelanda e Re bëjnë thirrje për t’i dhënë fund luftës me Iranin

Ministrat e qeverisë australiane dhe të Zelandës së Re dolën me një deklaratë duke theksuar se lufta në Lindjen e Mesme duhet të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur.
Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të Australisë dhe Zelandës së Re u takuan për bisedime vjetore të martën në kryeqytetin e Australisë, Kanberra.
“Diskutuam për përshkallëzimin e situatës në Lindjen e Mesme. Duam që kjo krizë të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe të kalojmë në një zgjidhje të negociuar”, u tha gazetarëve Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, në një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit.
Gjithnjë e më shumë shtete janë duke kërkuar që SHBA dhe Izraeli t’i japin fund luftës që i hapën Iranit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd