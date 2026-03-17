Ekipi i Trump po ushtron presion mbi median: Tregojeni historinë e luftës ashtu siç e shohim ne(!)

Presioni ndaj mediave rritet: Trump dhe ekipi i tij kërkojnë mbulim “patriotik” të luftës
Nga David Bauder / Associated Press
Përmes leksioneve, kritikave të forta dhe kërcënimeve të drejtpërdrejta, presidenti amerikan Donald Trump dhe bashkëpunëtorët e tij po rrisin presionin ndaj gazetarëve që të raportojnë për luftën në Lindjen e Mesme sipas mënyrës që kërkon administrata.
Presidenti ka reaguar ashpër në rrjetet sociale ndaj lajmeve që nuk i pëlqejnë dhe ka kritikuar një reportere gjatë një fluturimi me Air Force One. Rregullatori kryesor i mediave në SHBA ka paralajmëruar se transmetuesit rrezikojnë të humbasin licencat nëse nuk shmangin atë që ai e quan “lajm i rremë”. Trump dhe sekretari i tij i Mbrojtjes, Pete Hegseth, kanë vënë në dyshim edhe patriotizmin e mediave për shkak të raportimeve të tyre.
Trump është ankuar për mbulimin e luftës si në mënyrë të përgjithshme ashtu edhe për raste konkrete. Në një postim, ai tha se raportimet mediatike e ekzagjeruan dëmin ndaj avionëve të goditur nga Irani në një aeroport në Arabinë Saudite. Ai akuzoi “mediat e korruptuara” se ranë pre e lajmeve të rreme të krijuara me inteligjencë artificiale nga Irani dhe se media “nuk do të raportojë” për sukseset e ushtrisë amerikane.
Të gjitha administratat presidenciale përplasen me median, pasi gazetaria ka rolin e saj mbikëqyrës në një shoqëri demokratike. Por incidentet e ditëve të fundit tregojnë një armiqësi më të thellë ndaj vetë idesë së pyetjeve dhe llogaridhënies, gjë që sipas disa analistëve prek edhe parimet e Amendamentit të Parë të Kushtetutës amerikane.
Përplasje e tensionuar në Air Force One
Gjatë një bisede me gazetarët në Air Force One, ndërsa kthehej nga Florida drejt Shtëpisë së Bardhë, presidenti reagoi ndaj një pyetjeje nga gazetarja e ABC News, Mariam Khan, në lidhje me një mesazh për mbledhje fondesh që përdorte një foto nga ceremonia e kthimit të trupave të ushtarëve amerikanë.
Kur ajo përmendi se përfaqësonte ABC, Trump u përgjigj: “Mendoj se është ndoshta organizata më e korruptuar e lajmeve në planet. Janë të tmerrshëm.”
Kryetari i Federal Communications Commission, Brendan Carr, duke iu referuar postimit të Trump, paralajmëroi mediat që të kenë kujdes me raportimet.
“Transmetuesit që përhapin mashtrime dhe shtrembërime të lajmeve — të njohura si ‘fake news’ — kanë ende mundësi të korrigjojnë kursin përpara rinovimit të licencave,” shkroi ai.
Megjithatë, vendimet gjyqësore ndër vite kanë mbështetur lirinë e medias përballë përpjekjeve të qeverisë për të kontrolluar përmbajtjen. FCC nuk ka autoritet mbi rrjete si CBS, NBC apo ABC në nivel qendror dhe nuk rregullon kanale kabllore si CNN apo Fox News, as gazeta si The New York Times apo The Wall Street Journal.
Avokati i Amendamentit të Parë, Floyd Abrams, tha se ndëshkimi i mediave për raportimin e luftës mund të jetë në kundërshtim me ligjin. “Media është e mbrojtur nga Amendamenti i Parë dhe deklaratat e tilla janë kërcënim për këto parime,” u shpreh ai.
Ai theksoi se raportimi i thelluar për luftën është pikërisht në interesin publik dhe justifikon ekzistencën e mediave.
Frika për klimën e krijuar ndaj gazetarëve
Sipas ish-korrespondentes së Pentagonit për CNN, Barbara Starr, problemi kryesor është klima e krijuar. “Rreziku është që njerëzit të kenë frikë të flasin me gazetarët. Disa do të kenë frikë, dhe kjo është serioze,” tha ajo.
Çfarë kërkohet nga një media ‘patriotike’?
Trump tha në rrjetet sociale se ishte i kënaqur që autoritetet po shqyrtonin licencat e mediave që ai i quan “jo patriotike”. Edhe prezantues të emisionit “Fox & Friends” në Fox News mbështetën këtë qasje, duke thënë se disa media janë shumë negative për zhvillimet aktuale.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, sulmoi konkretisht CNN gjatë një konference në Pentagon, duke e quajtur një raport të tyre për papërgatitjen ndaj sulmeve iraniane si të pavërtetë. Ai madje sugjeroi edhe tituj që një “media patriotike” duhet të përdorte.
Ai gjithashtu përmendi David Ellison, duke shprehur shpresën se ndryshimet në pronësi do të sjellin mbulim më të favorshëm për administratën.
Nga ana tjetër, drejtori ekzekutiv i CNN, Mark Thompson, mbrojti punën e rrjetit duke thënë se detyra e tyre është të tregojnë të vërtetën, pavarësisht presionit politik.
Barbara Starr shtoi se, pavarësisht kufizimeve dhe presionit, gazetarët vazhdojnë të bëjnë punën e tyre. “Niveli i presionit është rritur, por edhe përkushtimi ndaj gazetarisë cilësore dhe Amendamentit të Parë është rritur po aq,” përfundoi ajo.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd