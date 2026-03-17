Emiratet e Bashkuara Arabe mbyllin përkohësisht hapësirën ajrore, Izraeli sulmon Bejrutin dhe Teheranin

Emiratet e Bashkuara Arabe mbylli plotësisht hapësirën e saj ajrore në orët e para të së martës, pasi ushtria njoftoi se po reagonte ndaj kërcënimeve me raketa dhe dronë nga Iran.
Mbyllja u hoq pak më vonë, pasi situata u stabilizua, sipas autoriteteve të aviacionit civil të cituara nga agjencia shtetërore WAM news agency, duke lejuar rifillimin e fluturimeve.
Pak pas kësaj, banorët në Dubai morën njoftime paralajmëruese për raketa, ndërsa shpërthime u dëgjuan në qytet gjatë përpjekjeve të ushtrisë për të neutralizuar sulmet ajrore.
Ndërkohë, një sulm me dron shkaktoi sërish zjarr në një depozitë nafte në Fujairah, një zonë në lindje të vendit pranë Gjirit të Omanit, e cila është shënjestruar disa herë më parë. Autoritetet konfirmuan se nuk ka persona të lënduar nga shpërthimi.
Sakaq fluturimet janë ndërprerë pa afat nga aeroporti kryesor i Dubait.
Një pakistanez vritet në një sulm me raketa në Emiratet e Bashkuara Arabe
Një burrë pakistanez u vra të martën në mëngjes në një sulm me raketa në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, thanë autoritetet.
Zyra e Medias në Abu Dhabi thotë se burri u vra kur shrapnela ra në zonën Bani Yas, ndërsa mbrojtja ajrore po interceptonte një raketë balistike.
Sipas autoriteteve, numri i të vdekurve në Emiratet e Bashkuara Arabe që nga fillimi i luftës është tani tetë persona, përfshirë dy ushtarë.
Lufta ka vrarë të paktën 1,300 njerëz në Iran, të paktën 850 në Liban dhe 12 në Izrael, sipas zyrtarëve në këto vende. Të paktën 13 anëtarë të ushtrisë amerikane janë vrarë, përfshirë gjashtë në një rrëzim avioni në Irak javën e kaluar. Më shumë se 1 milion njerëz janë zhvendosur në Liban, afërsisht 20% e popullsisë së vendit.
