Transformimi i parasë: Si po riformësohen sistemet financiare globale në epokën dixhitale

Davos, 16 mars 2026 – Sistemet financiare globale po hyjnë në një fazë transformimi të thellë, të nxitura nga zhvillimet teknologjike, ndryshimet gjeopolitike dhe rritja e rolit të inteligjencës artificiale. Sipas raportit më të fundit të Forumi Ekonomik Botëror, ekonomia globale po largohet nga një rend shumëpalësh drejt një strukture më të fragmentuar, duke rritur rreziqet për paqëndrueshmëri financiare, përfshirë edhe mundësinë e flluskave të aktiveve.
Në këtë kontekst, ekspertë ndërkombëtarë të financave parashikojnë një të ardhme ku paraja do të jetë kryesisht dixhitale, ndërsa mënyra e funksionimit të sistemit financiar do të ndryshojë rrënjësisht.
Paraja drejt dixhitalizimit të plotë
Sipas Jeremy Allaire, bota po shkon drejt një realiteti ku transaksionet financiare do të jenë po aq të thjeshta sa komunikimi online. Ai parashikon që “e gjithë paraja do të jetë dixhitale”, duke mundësuar pagesa të menjëhershme, globale dhe me kosto minimale.
Ky transformim, sipas tij, do të çojë në krijimin e një “sistemi financiar të internetit”, ku individët dhe bizneset do të kenë akses më të lehtë në kapital dhe shërbime financiare, pavarësisht vendndodhjes së tyre.
Roli i teknologjisë dhe përfshirja financiare
Nga ana tjetër, Denelle Dixon thekson se teknologjitë si blockchain duhet të jenë të padukshme për përdoruesin final, duke e bërë përvojën e përdorimit të parasë dixhitale sa më të thjeshtë.
Ajo nënvizon se sistemet e reja financiare mund të rrisin ndjeshëm përfshirjen financiare, veçanërisht në vendet në zhvillim, ku individët mund të punojnë globalisht dhe të paguhen përmes monedhave dixhitale si stablecoin, pa pasur nevojë për ndërmjetës bankarë.
Besimi dhe asetet alternative
Megjithatë, sipas Ray Dalio, çështja kryesore mbetet besimi në sistemin financiar. Ai paralajmëron se sistemi aktual i parasë fiat mund të përballet me sfida për shkak të niveleve të larta të borxhit dhe tensioneve globale.
Në këtë kuadër, asetet tradicionale si ari, por edhe kriptovalutat, po fitojnë rëndësi si forma alternative për ruajtjen e vlerës, pasi konsiderohen më pak të kontrollueshme nga qeveritë.
Rindërtimi i “infrastrukturës” financiare
Ndërkohë, Bill Winters e përshkruan këtë fazë si një rindërtim të thellë të sistemit financiar global. Sipas tij, kalimi drejt parasë së tokenizuar do të transformojë mënyrën e kryerjes së transaksioneve, duke zëvendësuar proceset tradicionale bankare me transferta të menjëhershme përmes monedhave dixhitale.
Ky zhvillim pritet të rrisë efikasitetin dhe transparencën, por kërkon gjithashtu një kuadër të fortë rregullator dhe investime në infrastrukturë teknologjike.
Një e ardhme dixhitale, por e pasigurt
Pavarësisht dallimeve në qasjet e tyre, ekspertët bien dakord se e ardhmja e parasë do të jetë thellësisht dixhitale. Megjithatë, mënyra se si do të ndërtohen rregullat, institucionet dhe mekanizmat e besimit do të jetë vendimtare për stabilitetin dhe zhvillimin e ekonomisë globale në vitet në vijim.
