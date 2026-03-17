MotoGP/ Lufta në Lindjen e Mesme ndryshon kalendarin: Ja datat e reja të Botërorit

ANGLI – Ndryshime të rëndësishme në kalendarin e MotoGP-së për vitin 2026. Me një njoftim të dielën, më 15 mars, organizatorët konfirmuan zyrtarisht shtyrjen e GP-së së Katarit, e cila fillimisht ishte planifikuar për në prill. Gara në pistën ndërkombëtare Lusail është shtyrë: ajo do të zhvillohet më 8 nëntor 2026.
Ndryshimi vjen si rezultat i luftës në Lindjen e Mesme dhe anulimit të Çmimit të Madh të Formula 1 të Bahreinit dhe Arabisë Saudite, një vendim që bëri të domosdoshme një riplanifikim të gjysmës së dytë të sezonit.
Për të ruajtur një shpërndarje më të ekuilibruar të ngjarjeve të kampionatit, gara e Katarit është riplanifikuar për pjesën e fundit të sezonit. Ky veprim ka pasur në mënyrë të pashmangshme një efekt të rëndësishëm në garat e mbetura të kalendarit, që do të thotë se raundet e fundit të kampionatit botëror do të shtyhen me një javë.
Çmimi i Madh i Portugalisë do të mbahet tani më 22 nëntor 2026. Dhe data e raundit të fundit të sezonit do të ndryshojë gjithashtu: Çmimi i Madh i Valencias, finalja tradicionale e kampionatit botëror në Spanjë, është shtyrë për më 29 nëntor 2026.
Prandaj, kalendari i ri e zgjat përfundimin e sezonit 2026 me një javë, duke e mbajtur të pandryshuar strukturën e finales së MotoGP.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd