Politikan dhe filozof brilant, kush është Ali Larijani, njeriu më i fuqishëm i Iranit

Ali Larijani konsiderohet sot një nga figurat më të fuqishme dhe më ndikimshme në politikën e Iran. Karriera e tij përfshin dekada në qendrat kryesore të pushtetit të Republikës Islamike, duke e bërë një nga arkitektët më të rëndësishëm të sistemit politik iranian.
Larijani ka mbajtur poste kyçe në strukturat shtetërore, nga funksionar i lartë në Islamic Revolutionary Guard Corps, ministër i Kulturës, drejtues i televizionit shtetëror dhe kryetar i parlamentit iranian, deri në postin e sekretarit të Supreme National Security Council. Për dekada ai ka qenë një nga figurat më të besuara të udhëheqësit suprem, Ali Khamenei.
Në kohë krizash të mëdha politike në vend, Larijani është konsideruar një nga organizatorët kryesorë të përgjigjeve të regjimit ndaj protestave. Në trazirat e fundit në Iran, ai u përmend nga analistët si një nga arkitektët e operacioneve të sigurisë që synuan shtypjen e demonstratave kundër qeverisë. Për këtë rol, ndaj tij janë vendosur edhe sanksione nga United States.
Megjithatë, figura e tij mbetet komplekse. Përveç rolit politik, Larijani njihet edhe si akademik dhe studiues i filozofisë. Ai është profesor në University of Tehran dhe autor i disa librave akademikë, ku trajton veçanërisht filozofinë e Immanuel Kant dhe filozofinë politike.
Larijani ka lindur në një familje me ndikim të madh në Iran. Babai i tij ishte një klerik i njohur shiit, ndërsa vëllezërit e tij kanë mbajtur poste të rëndësishme në drejtësi, politikë dhe akademi. Ai u diplomua në matematikë dhe shkenca kompjuterike në Sharif University of Technology dhe më pas përfundoi studimet e avancuara në filozofi.
Gjatë viteve ’90, si ministër i Kulturës dhe më pas drejtues i radios dhe televizionit shtetëror, Larijani luajti rol të rëndësishëm në kontrollin e medias dhe propagandës shtetërore, duke forcuar censurën dhe ndikimin ideologjik të institucioneve.
Në mendimin e tij filozofik, ai përpiqet të ndërthurë parimet islame me konceptet e filozofisë perëndimore. Sipas Larijanit, demokracia dhe liria e mendimit kanë kuptim vetëm nëse shërbejnë për mirëqenien dhe stabilitetin e shoqërisë.
Në politikën e jashtme, ai ka qenë pjesë e negociatave bërthamore dhe ka mbështetur lidhjet strategjike të Iranit me vende si China, Russia dhe Syria. Për shumë analistë, Larijani përfaqëson modelin e “filozofit-politikan”, që kombinon mendimin teorik me pragmatizmin politik për të ruajtur stabilitetin dhe ndikimin e regjimit iranian.
