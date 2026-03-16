Pasi e largoi nga drejtimi i qendrës ‘Kenedy’, Trump vlerëson Grenell: Do të punojmë bashkë!

Pasi e largoi nga drejtimi i qendrës ‘Kenedy’, presidenti amerikan Donald Trump i ka caktuar një detyre të re Richard Grenell, në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti Trump e ka falënderuar Grenell ndërsa u shpreh se, detyra e mëparshme ishte e përkoheshme.
“Ai ishte ambasador në Gjermani. Siç e dini, nuk kishte grua më të lumtur në botë kur ai u largua nga ajo detyrë sesa Angela Merkel.
Ajo më telefonoi dhe tha: ‘Faleminderit, zotëri, faleminderit.’ Edhe pse e pëlqente shumë Ric-in, nuk kishte njeri më të lumtur që ai nuk do të ishte më ambasador në Gjermani.
Ai ishte i vështirë për ta. Nuk ishte ambasadori tipik. Ishte e kundërta. Ai bëri atë që ishte më e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo për Gjermaninë, dhe dua t’ju them se bëri një punë të shkëlqyer.
Ai bëri një punë aq të mirë sa unë e vendosa në krye të diçkaje që quhet inteligjencë—diçka që në fakt ai nuk donte shumë ta bënte. Por ai e bëri dhe e bëri jashtëzakonisht mirë.
Kishte shumë persona që nxirrnin informacione sekrete. Ai i gjeti ata. Dhe kur nuk mundi të zbulonte se kush ishte personi që nxirrte informacionin në një rast të caktuar, ai i pushoi nga puna të gjithë’, u shpreh Trump.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd