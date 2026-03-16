Sherr masiv në Yzberisht. 5 persona d’hunojnë dy vëllezër. Policia shoqëron disa prej tyre

Transmetuar më 16-03-2026, 21:52
Një konflikt mes disa personave në zonën e Yzberishtit u ndërpre nga policia dhe Forcat e Posaçme “Shqiponja” të Tiranës.
Pesë persona dhunuan dy vëllezër me grushte, ndërsa të gjithë ishin duke konsumuar alkool në një lokal në zonë. Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe parandaloi përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit, duke shoqëruar disa nga të përfshirët.
