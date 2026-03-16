Evi Kokalari sfidon Sali Berishën për kreun e PD: Paralajmëron raportim në DASH për çdo manipulim votash

Evi Kokalari ka njoftuar se do të garojë për kryetarin e Partisë Demokratike, duke u bërë kështu rivalja e parë e Sali Berishës në zgjedhjet e 23 majit.
Përmes një statusi në rrjetet sociale, Kokalari thekson se është bashkëthemeluese e iniciativës “Rithemelimi” dhe një nga figurat që kontribuan në strukturimin e PD-së pas periudhës së Lulzim Bashës. Ajo i ka kërkuar Berishës të shtojë emrin e saj si kandidat për zgjedhjet e ardhshme dhe ka paralajmëruar se:
“Çdo manipulim vote do të reflektohet dhe dokumentohet në Departamentin e Shtetit Amerikan.”
Zgjedhjet për kryetarin e PD-së janë të planifikuara më 23 maj, dhe konkurrenca mes Berishës dhe Kokalarit pritet të tërheqë vëmendjen e brendshme dhe ndërkombëtare.
