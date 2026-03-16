Luiz Ejlli ironizon gafat e banorëve në Big Brother VIP 5
Transmetuar më 16-03-2026, 20:14

Testi i kulturës së përgjithshme në Big Brother VIP Albania 5 ka prodhuar momente epike, të cilat kanë pushtuar rrjetet sociale ditën e sotme.

Fituesi i BBVA 2, Luiz Ejlli, i njohur për ironinë e tij, nuk ka ngurruar të komentojë situatat komike të banorëve. Përmes një videoje të publikuar në Instastory, Luizi ka zgjedhur të “tallet” me përgjigjet e tyre, duke i shtuar humorin në stilin e tij karakteristik.

Testi i zhvilluar në shtëpi ishte udhëhequr nga bashkëshortja e tij, Kiara Tito, e cila ka interpretuar rolin e “Vëllait të Madh”. Luizi ka dhënë përgjigje ironike për pyetjet e saj:

Kiara: A je gati për një pyetësor? Luizi: Po.

Kiara: Çfarë mbaroi në vitin 1991? Luizi: 1990-ta.

Kiara: Albani ka 36 çokollata, ai ha 29, çfarë ka ai tani? Luizi: Diabet.

Kiara: Ku u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë? Luizi: Në fund të faqes.

Kiara: Cila është arsyeja e një divorci? Luizi: Martesa.

Kiara: Çfarë nuk mund të hamë për mëngjes? Luizi: Drekë ose darkë.

Kiara: Çfarë të duket si gjysmë molle? Luizi: Gjysma tjetër.

Videoja ka bërë xhiron e rrjetit, duke shkaktuar të qeshura tek ndjekësit, të cilët e kanë vlerësuar si një thumbim sportiv dhe humoristik pas situatave të krijuara së fundmi në reality show.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

