Ballkani ‘fuçi baruti’/ Greqia miraton 4 miliardë euro për sistemin kundër raketave dhe dronëve

Greqia ka miratuar blerjen e një sistemi të ri shumë-shtresor të mbrojtjes ajrore dhe kundër dronëve, si dhe modernizimin e 38 avionëve luftarakë F-16 Fighting Falcon.
Vendimi është marrë nga një komision parlamentar, ndërsa kostoja totale e projektit vlerësohet rreth 4 miliardë euro, sipas burimeve të cituara nga Reuters.
Një pjesë e madhe e sistemit raketor pritet të furnizohet nga Israel. Sistemi, i quajtur Achilles Shield, parashikohet të kushtojë rreth 3 miliardë euro dhe synon krijimin e një mburoje mbrojtëse kundër raketave dhe dronëve.
Në të njëjtën mbledhje me dyer të mbyllura, komisioni miratoi edhe modernizimin e 38 avionëve F-16 Block 50, të cilët datojnë nga vitet 1990. Ata do të përditësohen në versionin më të avancuar F-16V Viper, me një kosto të vlerësuar rreth 1 miliard euro.
Aktualisht, Greqia ka rreth 150 avionë F-16 në flotën e saj dhe deri tani ka modernizuar rreth 40 prej tyre.
Qeveria greke ka bërë të ditur se synon të investojë rreth 28 miliardë euro deri në vitin 2036 për modernizimin e forcave të armatosura. Ky plan vjen ndërsa vendi përpiqet të forcojë kapacitetet ushtarake pas krizës së borxhit të viteve 2009–2018 dhe të ruajë balancën ushtarake me rivalin historik në rajon, Turkey.
Projekti duhet të marrë edhe miratimin e organit më të lartë vendimmarrës për çështjet e jashtme dhe të mbrojtjes në Greqi, KYSEA.
Komisioni parlamentar miratoi gjithashtu modernizimin e katër fregatave MEKO 200 dhe një marrëveshje mirëmbajtjeje për avionët transportues ushtarakë C-27J Spartan.
