‘Kjo nuk është lufta jonë’: Evropa dhe Mbretëria e Bashkuar kundërshtojnë kërkesat e Trumpit

“Kjo nuk është lufta jonë”: Europa dhe Britania refuzojnë kërkesat e Trump për të dërguar anije luftarake
Udhëheqësit evropianë dhe britanikë kanë reaguar me rezerva ndaj kërkesave të presidentit amerikan Donald Trump për të dërguar anije luftarake në Strait of Hormuz, ndërsa konflikti mes Iran dhe forcave të mbështetura nga United States dhe Israel po hyn në javën e tretë.
Ndërsa disa vende evropiane kanë thënë se po diskutojnë mënyra për të ndihmuar në rihapjen e kësaj rruge jetike për transportin e naftës, shumë prej tyre kanë refuzuar hapur idenë për të përfshirë flotat e tyre ushtarake në konflikt.
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, deklaroi se Gjermania nuk e konsideron luftën kundër Iranit si një konflikt ku duhet të përfshihet. “Kjo nuk është lufta jonë; ne nuk e kemi nisur atë,” tha ai, duke shtuar se Berlini preferon zgjidhje diplomatike dhe se dërgimi i më shumë anijeve luftarake në rajon nuk do të ndihmonte në arritjen e këtij qëllimi.
Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e France bëri të ditur se marina franceze do të mbetet në Mesdheun lindor dhe se pozicioni i saj është vetëm mbrojtës.
Edhe kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se United Kingdom nuk do të përfshihet në një konflikt më të gjerë me Iranin. “Vendosmëria ime është të mbroj interesin britanik, pavarësisht presionit,” tha ai në një konferencë për shtyp, duke shtuar se Londra po bashkëpunon me aleatët për të gjetur mënyra diplomatike për të garantuar kalimin e sigurt të anijeve.
Ndërkohë, zyrtarët evropianë janë të shqetësuar për pasojat ekonomike të krizës, pasi çmimet e karburanteve dhe energjisë po rriten në tregjet globale.
Megjithatë, shumë liderë në Evropë kujtojnë edhe përvojën e 2003 invasion of Iraq, një ndërhyrje që në shumë vende evropiane shihet si një gabim i kushtueshëm i nxitur nga administrata e George W. Bush.
Në këtë kontekst, ish-shefi i shtabit të mbrojtjes britanike, Nick Carter, deklaroi për BBC se do të ishte e papërshtatshme që NATO të përfshihej në një luftë të zgjedhur nga një aleat. “NATO është një aleancë mbrojtëse dhe nuk është krijuar që një vend të nisë një luftë dhe të kërkojë që të gjithë të tjerët ta ndjekin,” tha ai.
Edhe ministri i Jashtëm i Italy, Antonio Tajani, minimizoi pritshmëritë që marina italiane të përfshihet në operacione në Hormuz, duke theksuar se as Italia dhe as vende të tjera evropiane nuk kanë ofruar të dërgojnë anije për të detyruar hapjen e kalimit detar.
Ndërkohë, edhe ministri i Jashtëm i Poland, Radoslaw Sikorski, deklaroi se Varshava ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të forcave në konfliktin kundër Iranit, duke shtuar se brenda NATO-s nuk ka nisur ende një diskutim formal për një operacion të tillë.
Foto: NYT
