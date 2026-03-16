Gjermania: Konflikti me Iranin mund të zgjidhet vetëm me rrugë politike

Kancelari gjerman Friedrich Merz tha sot se çdo përplasje me Iran mund të marrë fund vetëm përmes një zgjidhjeje politike dhe jo përmes forcës ushtarake.
Duke folur pas një takimi me kryeministrin e Netherlands, Merz theksoi se bombardimet nuk janë mënyra e duhur për të arritur ndryshime politike në Iran.
“Bombardimi për ta detyruar një vend të dorëzohet nuk është, me shumë gjasa, qasja e duhur për të krijuar një qeveri demokratike në Iran. Këtu nuk do të ketë zgjidhje ushtarake,” u shpreh ai.
Komentet e tij erdhën edhe si reagim ndaj thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të dërguar anije luftarake që të patrullojnë Strait of Hormuz, një nga rrugët detare më të rëndësishme për transportin global të naftës.
Merz theksoi se NATO është një aleancë mbrojtëse dhe jo një organizatë ndërhyrëse. “NATO është një aleancë mbrojtëse, jo një aleancë që ndërhyn në konflikte,” tha ai.
Megjithatë, në të kaluarën NATO ka marrë pjesë në operacione të rëndësishme ushtarake. Trupat e aleancës qëndruan për rreth 18 vjet në Afghanistan, ndërsa fushata ajrore e vitit 2011 në Libi ndihmoi në rrëzimin e liderit të atëhershëm Moammar Gadhafi.
