Luftimet midis Izraelit dhe Hezbollahut detyrojnë mbi 1 milion libanezë të largohen nga shtëpitë e tyre

Mbi 1 milion njerëz largohen nga shtëpitë në Liban mes përshkallëzimit të luftimeve
Përshkallëzimi i luftimeve mes Hezbollahut dhe Izraelit ka detyruar më shumë se 1 milion libanezë të largohen nga shtëpitë e tyre, një shifër që përfaqëson rreth 20% të popullsisë së këtij vendi të vogël mesdhetar.
Sipas qeverisë së Libanit, banorët janë zhvendosur nga zona të gjera të jugut të vendit si dhe nga periferitë jugore të kryeqytetit Beirut. Autoritetet libaneze raportojnë se deri tani rreth 850 persona kanë humbur jetën si pasojë e përplasjeve dhe bombardimeve.
Ndërkohë, disa trupa izraelite kanë hyrë në pjesë të jugut të Libanit, duke rritur shqetësimet për një operacion ushtarak shumë më të gjerë në rajon.
Situata në kufirin mes dy vendeve mbetet shumë e tensionuar dhe komuniteti ndërkombëtar po bën thirrje për uljen e tensioneve dhe shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit.
Foto: Një burrë ngrohet pranë një zjarri të vogël në një hapësirë publike ku njerëzit e zhvendosur nga sulmet ajrore izraelite kanë ngritur tenda përgjatë bregdetit të Bejrutit në Bejrut, Liban, të dielën, 15 mars 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)
