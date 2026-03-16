‘Gjuetarë florinjsh’! Zbulohet e vërteta e shqiptarit dhe grekut që terrorizuan me armë një fshat në Maliq

Një ngjarje e pazakontë është regjistruar në fshatin Orman, në bashkinë Maliq, ku të shtënat me armë zjarri kanë shkaktuar panik te banorët dhe kanë çuar në arrestimin e dy personave nga policia.
Sipas autoriteteve, një 40-vjeçar shqiptar dhe një 48-vjeçar grek janë vënë në pranga nga strukturat e policisë, të mbështetura edhe nga Forcat e Posaçme Forcat e Posaçme Shqiponja, pas një operacioni të zhvilluar në zonë.
Ngjarja u zbulua pasi banorët e fshatit njoftuan policinë se një person po qëllonte në ajër me armë zjarri, duke shkaktuar frikë dhe duke rrezikuar sigurinë e tyre. Forcat e rendit ndërhynë menjëherë dhe arrestuan autorin e dyshuar, shtetasin me inicialet K. A., 40 vjeç, banues në Orman.
Gjatë operacionit, policia i sekuestroi një armë zjarri tip kallashnikov dhe municion luftarak. Nga verifikimet rezultoi se 40-vjeçari është person me precedentë penalë, i dënuar më parë për vjedhje dhe për prodhim e shitje të lëndëve narkotike.
Në pranga ka rënë edhe miku i tij, shtetasi grek D. P., 48 vjeç, banues në Athens. Ai akuzohet për veprën penale “moskallëzim i krimit”, pasi ndodhej së bashku me 40-vjeçarin në momentin kur ky i fundit qëllonte me armë.
Hetimet paraprake kanë zbuluar se dy personat dyshohet se kishin shkuar në zonë për të kërkuar flori të fshehur. Gjatë kontrollit në banesën e 40-vjeçarit, policia gjeti edhe një pajisje metalkërkuese, e cila dyshohet se ishte sjellë nga Athina nga shtetasi grek për kërkimin e metaleve apo thesareve të fshehura.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan arma e zjarrit tip kallashnikov, sasi municioni luftarak, pajisja metalkërkuese si dhe fara të bimës narkotike kanabis të gjetura në banesën e 40-vjeçarit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, e cila do të vijojë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
