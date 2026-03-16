Irani thirrje vendeve myslimane të bashkohen kundër SHBA dhe Izraelit

Ali Larijani ka publikuar një mesazh drejtuar myslimanëve në mbarë botën dhe qeverive të vendeve islame, ku kritikon mungesën e mbështetjes ndaj Iran në përballjen e tij me United States dhe Israel.
Në deklaratën e tij, Larijani pretendon se Irani është përballur me një agresion “amerikano-sionist”, që sipas tij ka ndodhur gjatë negociatave dhe kishte për qëllim dobësimin dhe shpërbërjen e vendit.
Ai shton se nga sulmet janë vrarë civilë dhe komandantë ushtarakë, si dhe një figurë e rëndësishme e revolucionit islamik.
Sipas Larijanit, pavarësisht këtyre zhvillimeve, populli iranian ka reaguar me një rezistencë të fortë kombëtare dhe fetare, duke bërë që kundërshtarët, sipas tij, të përballen me një situatë të vështirë strategjike.
Në mesazhin e tij ai shpreh gjithashtu zhgënjim për mungesën e mbështetjes nga shumica e vendeve islame. Sipas Larijanit, përveç disa qëndrimeve të kufizuara politike, shumë shtete myslimane nuk kanë qëndruar përkrah Iranit gjatë përballjes me SHBA-në dhe Izraelin.
Ai kritikoi edhe disa qeveri të vendeve islame që, sipas tij, e kanë konsideruar Iranin si armik për shkak të sulmeve ndaj bazave amerikane ose interesave amerikane dhe izraelite në territoret e tyre.
Larijani argumenton se Irani nuk mund të qëndrojë pasiv kur bazat amerikane në këto vende përdoren për të sulmuar territorin iranian.
Në deklaratë, ai e përshkruan përballjen aktuale si një konflikt mes SHBA-së dhe Izraelit në njërën anë dhe Iranit dhe forcave të rezistencës në anën tjetër, duke u bërë thirrje vendeve islame të përcaktojnë qartë se në cilën anë qëndrojnë.
Në fund të mesazhit, Larijani u bën thirrje qeverive të botës islame të reflektojnë për të ardhmen e rajonit, duke theksuar se uniteti i vendeve myslimane mund të garantojë siguri, zhvillim dhe pavarësi për të gjitha shtetet e rajonit. Sipas tij, Irani nuk synon dominim mbi vendet e tjera myslimane, por bashkëpunim dhe solidaritet përballë sfidave të përbashkëta.
