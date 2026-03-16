Tragjedi në Indi: Dhjetë persona humbin jetën nga zjarri në urgjencën e një spitali

Një ngjarje tragjike është regjistruar në India, ku dhjetë persona kanë humbur jetën pasi një zjarr shpërtheu në departamentin e urgjencës së një spitali shtetëror.
Sipas mediave vendase, 11 anëtarë të stafit mjekësor kanë pësuar djegie gjatë përpjekjeve për të shpëtuar pacientët dhe aktualisht po marrin trajtim mjekësor.
Dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një defekt në qarqet elektrike. Në Indi raportohen shpesh incidente të ngjashme në spitale, të cilat në shumë raste lidhen me probleme elektrike, kryesisht qarqe të shkurtra.
Ngjarje të tilla kanë ndodhur edhe më herët në vend. Në tetor të vitit të kaluar, gjashtë pacientë në gjendje të rëndë humbën jetën pas një zjarri në njësinë e kujdesit intensiv në shtetin e Rajasthan.
Ndërsa në vitin 2021, një tjetër zjarr në njësinë e kujdesit intensiv të spitalit Vijay Vallabh Hospital, në qytetin Virar, shkaktoi vdekjen e 13 pacientëve që po trajtoheshin për COVID-19.
