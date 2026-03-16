‘Ke rënë në dashuri me një burrë të martuar’! Debat i ashpër mes Juelës dhe Mateos në shtëpinë e Big Brother

Një përplasje e fortë verbale është regjistruar gjatë ditës së sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, mes banorëve Juela dhe Mateo, duke sjellë tensione të reja në dinamikat e lojës.
Debati nisi gjatë një përplasjeje mes Artan dhe Juelës, ku më pas ndërhyri edhe Mateo. Ky i fundit i rikujtoi banores një klip të transmetuar në spektaklin “Prime” të së shtunës, ku ajo shfaqej në një moment të afërt me Rogert, duke aluduar për ndjenja mes tyre.
Mateo e akuzoi Juelën se kishte zhvilluar ndjenja për një burrë të martuar, ndërsa shtoi se raporti i saj me Rogertin kishte nisur si lojë, por sipas tij kishte evoluar në diçka më shumë nga ana e saj.
Nga ana tjetër, Juela reagoi duke e akuzuar Mateon se përdor vajzat brenda shtëpisë për strategji loje. Ajo përmendi edhe raportin që Mateo ka krijuar me Brikena, duke pretenduar se ai e ka shfrytëzuar atë për përfitime në lojë.
Përplasja mes tyre u shoqërua me akuza dhe tone të ashpra, duke reflektuar tensionin në rritje mes banorëve të shtëpisë. Situata pritet të sjellë reagime dhe zhvillime të tjera në vijim të spektaklit.
