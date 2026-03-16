Dëm rreth 700 mijë euro/ Operacion kundër fajdeve në Prizren: Arrestohet një person, katër të tjerë në kërkim

Prizren, 16 mars 2026 – Një person është arrestuar dhe katër të tjerë janë shpallur në kërkim gjatë një operacioni policor në Prizren, nën dyshimin për përfshirje në veprimtari të fajdeve, njoftoi Policia e Kosovës.
Sipas autoriteteve, pesë të dyshuarit – të identifikuar me inicialet B.K., GJ.K., E.K., E.K. dhe E.R. – dyshohet se i kanë shkaktuar një viktime dëm financiar prej rreth 700 mijë eurosh përmes interesave të larta të fajdesë.
Hetimet paraprake tregojnë se të dyshuarit e kanë detyruar vazhdimisht viktimën të paguajë shuma të ndryshme parash si interes për huatë, duke përdorur forma të ndryshme presioni dhe dhune. Ata dyshohet gjithashtu se në disa raste e kanë privuar viktimën nga liria për ta detyruar të paguajë kamatat.
Sipas njoftimit të policisë, dëmi i shkaktuar ndaj viktimës arrin në rreth 700 mijë euro, ndërsa të dyshuarit dyshohet se kanë kërkuar edhe rreth 450 mijë euro shtesë në emër të interesave.
Gjatë operacionit policor janë kontrolluar pesë lokacione të ndryshme në qytetin e Prizrenit, ndërsa personi i arrestuar është ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit.
Së fundmi, autoritetet në Kosovë kanë intensifikuar operacionet kundër fajdeve. Vitin e kaluar, Prokuroria Themelore në Prizren ngriti aktakuzë ndaj gjashtë personave që dyshoheshin se kishin përfituar rreth 1.4 milion euro dhe disa prona të paluajtshme përmes këtij aktiviteti të paligjshëm.
Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë, personat që shpallen fajtorë për fajde mund të dënohen me gjobë dhe me burgim nga gjashtë muaj deri në pesë vjet. Në rastet kur dëmi financiar i shkaktuar tejkalon 10 mijë euro, dënimi mund të arrijë nga një deri në tetë vjet burg.
