Irani godet me dronë portin e naftës në Emiratet e Bashkuara dhe aeroportin e Dubait

Dubai, 16 mars 2026 – Infrastrukturat kryesore të energjisë dhe transportit në Emiratet e Bashkuara Arabe janë goditur nga sulme të reja me dronë, të cilat sipas raportimeve lidhen me tensionet në rritje mes Iranit dhe aleatëve të tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit.
Sulmet kanë shënjestruar portin strategjik të naftës në Fujairah dhe zonën pranë Aeroporti Ndërkombëtar i Dubait, duke shkaktuar zjarre dhe ndërprerje të përkohshme të fluturimeve.
Autoritetet njoftuan se një zjarr shpërtheu pranë aeroportit pas një incidenti të lidhur me dronë, çka detyroi pezullimin e përkohshëm të disa fluturimeve. Aeroporti i Dubait konsiderohet më i ngarkuari në botë për pasagjerët ndërkombëtarë.
Një tjetër zjarr u raportua në zonën industriale dhe portuale të Fujairah, ku ndodhet një nga objektet më të mëdha të magazinimit të naftës në rajon. Për shkak të sulmit, aktivitetet e ngarkimit të naftës në port u ndërprenë përkohësisht ndërsa po kryhen vlerësimet e dëmeve.
Ndërkohë, një sulm me raketa ndaj një automjeti në zonën Al Bahia, në periferi të Abu Dhabi, ka shkaktuar vdekjen e një shtetasi palestinez.
Sipas Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, sistemet e mbrojtjes ajrore kanë interceptuar gjashtë raketa balistike dhe 21 dronë gjatë sulmeve të së hënës.
Autoritetet pretendojnë se që nga fillimi i konfliktit rajonal mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, mbi 1.900 raketa dhe dronë janë lëshuar drejt Emirateve të Bashkuara Arabe.
Rëndësia strategjike e Fujairah
Porti i Fujairah ndodhet në bregdetin e Gjiri i Omanit, duke i lejuar anijet të shmangin kalimin nëpër Ngushtica e Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Ekspertët e industrisë së energjisë theksojnë se kjo vendndodhje strategjike i mundëson Emirateve të eksportojnë naftë edhe në rast të bllokimit të Ngushticës së Hormuzit nga Irani.
Sipas analistëve të tregut të energjisë, sulmet tregojnë cenueshmërinë e infrastrukturës energjetike në rajon dhe mund të ndikojnë në furnizimet globale me naftë.
Megjithatë, zyrtarët e Emirateve kanë theksuar se ekonomia e vendit mbetet e qëndrueshme dhe institucionet janë duke punuar për të rikthyer normalitetin pas incidenteve të fundit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd