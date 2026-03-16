Partia Demokratike bojkoton seancën e Kuvendit: ‘Nuk do të marrim pjesë’~

Tiranë, 16 mars 2026 – Partia Demokratike e Shqipërisë ka vendosur të bojkotojë seancën plenare të së martës në Kuvendi i Shqipërisë, duke e cilësuar atë si të paligjshme dhe në kundërshtim me rregulloren parlamentare.
Kreu i grupit parlamentar demokrat, Gazment Bardhi, deklaroi se opozita nuk do të marrë pjesë në një seancë që sipas tij është thirrur jashtë ditës së zakonshme të zhvillimit të saj, që është e enjtja.
Sipas Bardhit, rendi i ditës i publikuar për seancën përfshin vetëm miratimin e procesverbalit dhe njoftime, duke e bërë atë një mbledhje formale pa debat parlamentar.
“Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike vendosi të mos marrë pjesë në seancën plenare të ditës së martë, një seancë e paligjshme, e thirrur në kundërshtim të hapur me Rregulloren e Kuvendit”, deklaroi Bardhi.
Ai shtoi se, sipas opozitës, kjo nuk është një seancë normale parlamentare, por një mbledhje e organizuar për axhendën personale të kryeministrit dhe të kryetarit të Kuvendit, pa një rend dite të miratuar dhe pa respektuar procedurat parlamentare.
Sipas tij, një parlament pa debat dhe pa të drejtë fjale për opozitën nuk mund të funksionojë si institucion demokratik, por shndërrohet në një instrument në shërbim të qeverisë.
Bardhi theksoi gjithashtu se prioritet i opozitës gjatë kësaj jave do të jenë takimet me qytetarët në mbarë vendin dhe mobilizimi për protestën e paralajmëruar më 22 mars.
Sipas tij, opozita synon të rrisë presionin politik ndaj qeverisë, duke e akuzuar atë për korrupsion dhe për pengimin e proceseve që lidhen me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Deklarata e Bardhit
Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike vendosi të mos marrë pjesë në seancën plenare të ditës së martë, një seancë e paligjshme, e thirrur në kundërshtim të hapur me Rregulloren e Kuvendit, jashtë ditës normale të saj (e enjte) dhe me Rend Dite: miratim procesverbali dhe njoftime.
Kjo nuk është një seancë normale parlamentare, por një mbledhje e thirrur për axhendën personale të Kryeministrit dhe të Kryetarit të Kuvendit, pa asnjë rend dite të miratuar apo të shpallur zyrtarisht, si dhe në shkelje të procedurave minimale që garanton Rregullorja e Kuvendit.
Një parlament pa rend dite, pa debat dhe pa të drejtë fjale për opozitën nuk është më parlament, por një dekor për propagandën e qeverisë. Një dyqan personal që nuk i shërben interesit publik.
Në vend që Parlamenti të merret me problemet reale të qytetarëve dhe të ushtrojë kontroll mbi qeverinë, ai është kthyer në një instrument antidemokratik në shërbim të Kryeministrit, duke penguar drejtësinë në hetimin e korrupsionit dhe duke u shndërruar në një pengesë serioze për anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Për këtë arsye, opozita refuzon të bëhet pjesë e kësaj fasade parlamentare nesër dhe zgjedh të jetë aty ku duhet të jetë çdo opozitë e përgjegjshme: pranë qytetarëve.
Prioriteti ynë këtë javë mbetet takimi me qytetarët në të gjithë vendin dhe mobilizimi për protestën e 22 marsit. Sepse problemi real i Shqipërisë sot është një qeveri që është kthyer në rrezik kombëtar. Prandaj opozita është e vendosur të qëndrojë me qytetarët dhe të udhëheqë betejën për ndryshim, luftë me tolerancë zero ndaj korrupsionit, si dhe një qeverisje të përgjegjshme në shërbim të qytetarëve.
