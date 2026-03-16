Jep dorëheqjen Kryeministri i Republikës Sërpska, Savo Minić

Banjallukë, 16 mars 2026 – Kryeministri i entitetit serb në Bosnje e Hercegovinë, Savo Minić, ka njoftuar dorëheqjen nga posti i tij gjatë një konference për media të mbajtur në Banjallukë.
Minić bëri të ditur se për këtë vendim është konsultuar edhe me presidentin e Republika Sërpska, Sinisha Karan, duke shtuar se ky i fundit pritet ta propozojë sërish si mandatar për formimin e qeverisë së re.
Ai theksoi se vendimi për dorëheqje është marrë për të garantuar legalitetin dhe legjitimitetin e ekzekutivit, ndërsa shtoi se ekzistojnë kundërshtime edhe nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Sipas tij, ai gëzon mbështetjen e shumicës në Kuvendi Popullor i Republikës Sërpska. Ky institucion pritet ta shqyrtojë dorëheqjen e tij në një seancë të thirrur pasditen e së hënës.
Kjo është hera e dytë brenda disa muajve që Minić jep dorëheqje nga posti i kryeministrit dhe paralajmëron rikandidimin për të njëjtën detyrë. Ai ishte emëruar kryeministër më 2 shtator të vitit të kaluar, pasi më parë kishte shërbyer si ministër i Bujqësisë në Republika Sërpska.
Kontestet kushtetuese
Më 23 janar, Gjykata Kushtetuese e Bosnje e Hercegovinës vendosi se qeveria e formuar nuk ishte në përputhje me Kushtetutën. Vendimi lidhej me faktin se Minić ishte propozuar si mandatar nga Milorad Dodik, i cili në atë kohë pretendonte se ishte president i entitetit.
Sipas Kushtetutës së Republika Sërpska, vetëm presidenti i entitetit mund të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Megjithatë, Dodik e kishte humbur të drejtën për të ushtruar funksione publike për gjashtë vjet, pas një vendimi gjyqësor për mosrespektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar.
Pas dorëheqjes së parë të Minić, ai u propozua sërish për kryeministër nga ushtruesja e atëhershme e detyrës së presidentit, Ana Trišić-Babić, dhe më pas u zgjodh përsëri në këtë post.
Megjithatë, deputetë nga Partia e Aksionit Demokratik dhe Fronti Demokratik në Parlamentin e Bosnje e Hercegovinës kërkuan nga Gjykata Kushtetuese anulimin e këtij emërimi, duke argumentuar se ai përbën shkelje të parimit të sundimit të ligjit.
Ndërkohë, nënkryetari i entitetit, Qamil Duraković, ka kërkuar nga Gjykata Kushtetuese e Republikës Sërpska që të vlerësojë kushtetutshmërinë e zgjedhjes së Trišić-Babić në funksionin e ushtrueses së detyrës së presidentit, pasi Kushtetuta e entitetit nuk e njeh këtë funksion.
Më 25 shkurt, kjo gjykatë vendosi të pezullojë procedurën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së këtij emërimi.
