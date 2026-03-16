Ekonomia e Kinës nis fuqishëm vitin 2026: rriten prodhimi, investimet dhe konsumi

Shifrat e para të vitit 2026 surprizojnë: ekonomia e Kinës nis me ritëm të fortë dhe rritje në disa sektorë. Dalin të dhënat e dy muajve të parë të vitit
Treguesit kryesorë ekonomikë të Kinës kanë treguar përparim të rëndësishëm në dy muajt e parë të vitit 2026. Ekonomia kombëtare e ka nisur vitin me një ritëm të fortë, sipas të dhënave të publikuara të hënën nga Byroja Kombëtare e Statistikave.
Sipas të dhënave më të fundit, shitjet me pakicë të mallrave të konsumit në Kinë janë rritur 2.8% krahasuar me një vit më parë gjatë periudhës janar-shkurt, ndërsa shitjet me pakicë të shërbimeve janë rritur 5.6%.
Prodhimi industrial me vlerë të shtuar në vend është rritur 6.3% krahasuar me një vit më parë gjatë së njëjtës periudhë.
Kjo rritje nxitet kryesisht nga përmirësimi i kërkesës së brendshme, rritja e faktorëve të nxitur nga eksporti dhe shfaqja e efekteve të politikave makroekonomike, tha zëdhënësi i Byrosë Kombëtare të Statistikave, Fu Linghui, në një konferencë për shtyp që citon noa.al.
Ndërkohë, indeksi i prodhimit të industrisë së shërbimeve është rritur 5.2% krahasuar me një vit më parë.
Për më tepër, investimet në asete fikse (duke përjashtuar fermat familjare) u rritën 1.8% krahasuar me një vit më parë.
Që nga fillimi i vitit 2026, norma e rritjes së investimeve ka kaluar nga rënia në rritje. Investimet në fushat kyçe janë rritur veçanërisht shpejt, si për shembull në industritë e teknologjisë së lartë, tha Fu.
Tregu i punës ka mbetur përgjithësisht i qëndrueshëm, me normën e anketuar të papunësisë urbane që mbetet e qëndrueshme në 5.3%.
