Një vit nga tragjedia në diskotekën “Pulse” në Koçan: 63 viktima dhe plagë që ende nuk janë shëruar

Koçan, 16 mars 2026 – Një vit pas zjarrit tragjik në diskotekën “Pulse”, qyteti i Koçan ka përkujtuar 63 viktimat e fatkeqësisë më të rëndë në historinë e re të Maqedonia e Veriut.
Në të njëjtin vend dhe në të njëjtën orë kur ndodhi tragjedia, familjarët dhe miqtë e viktimave u mblodhën për të nderuar të ndjerët në heshtje. Emrat e viktimave u vendosën në zemra të bardha të varura në rrethojat e ish-diskotekës.
Ceremonia përkujtimore u zhvillua edhe në Parku i Revolucionit, ku u vendosën 63 karrige të bardha – simbol i jetëve të humbura.
“Gjashtëdhjetë e tri karrige të bardha, 63 emra, 63 jetë që mungojnë – çdo karrige bart heshtjen e një pranie të munguar dhe një vend që kurrë nuk do të mbushet”, thuhej në mesazhin e vendosur në hyrje të parkut.
Aktivitete përkujtimore u organizuan edhe në Shtëpia e Kulturës ‘Beli Mugri’, ku qytetarët dhe familjarët e viktimave ndanë mesazhe dhimbjeje dhe kujtese. Pasojat e tragjedisë
Zjarri në diskotekën “Pulse” shpërtheu gjatë një koncerti të grupit DNK, pasi u aktivizuan tri pajisje piroteknike brenda lokalit. Paniku dhe dalja e ngushtë e ndërtesës shkaktuan rrëmujë dhe rritën numrin e viktimave.
Si pasojë e zjarrit, 63 persona humbën jetën dhe mbi 200 të tjerë u plagosën. Mjekët në spitalin e Koçanit thonë se shumë prej të lënduarve do të kenë nevojë për trajtim dhe ndërhyrje kirurgjikale edhe për një kohë të gjatë.
Kërkesa për drejtësi
Gjatë vitit të kaluar, prindërit e viktimave kanë organizuar çdo të shtunë “Marshimin e Engjëjve” në rrugët e Koçan, si dhe disa protesta në Shkup, duke kërkuar drejtësi dhe përgjegjësi për tragjedinë.
Pas ngjarjes, autoritetet kryen kontrolle në klube dhe kafene në mbarë vendin, duke mbyllur dhjetëra lokale që nuk përmbushnin standardet e sigurisë.
Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, ka paralajmëruar ndryshime ligjore për mënyrën e dhënies së licencave për klubet e natës dhe lokalet e shërbimit të ushqimit. Sipas tij, inspektorët do të duhet të kryejnë verifikime në terren përpara dhënies së lejeve. Procesi gjyqësor
Procesi gjyqësor për tragjedinë nisi më 19 nëntor 2025. Në bankën e të akuzuarve janë ulur 35 persona dhe në aktakuzë përfshihen edhe tri kompani.
Prokurori Borçe Janev deklaroi se tragjedia nuk ishte rezultat i një gabimi të vetëm, por i një zinxhiri neglizhencash dhe përgjegjësish të ndërlidhura.
Të pandehurit – përfshirë pronarë të diskotekës, ish-zyrtarë të institucioneve dhe inspektorë – akuzohen për veprën penale “shkaktim i krimeve të rënda kundër sigurisë publike”.
Megjithatë, disa ekspertë juridikë, përfshirë Darko Avramovski nga organizata Koalicioni – të gjithë për një gjykim të drejtë, kanë shprehur shqetësim se aktakuza mund ta bëjë të vështirë përcaktimin individual të përgjegjësisë për secilin të akuzuar.
Gjykimi po vazhdon me rreth dy seanca dëgjimore në javë, ndërsa aktualisht po dëgjohen dëshmitarët e propozuar nga Prokuroria. Ndërkohë, janë hapur edhe procedura të tjera gjyqësore ndaj disa zyrtarëve policorë për veprimet e tyre në lidhje me rastin.
