Hapet gjyqi i apelit për ish-presidentin francez Nicolas Sarkozy; rrezikon deri në 10 vite burg

Paris, 16 mars 2026 – Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy është paraqitur këtë të hënë në Gjykata e Apelit e Parisit për nisjen e procesit të ri gjyqësor lidhur me akuzat për financim të paligjshëm të fushatës presidenciale.
Sipas raportimit të France 24, ish-kreu i shtetit akuzohet se ka komplotuar për të siguruar fonde të paligjshme për fushatën e tij presidenciale nga regjimi i ish-diktatorit libian Muammar Gaddafi. Sarkozy i ka mohuar vazhdimisht akuzat.
71-vjeçari kishte hyrë në një burg në Paris në tetor të vitit të kaluar, ku qëndroi për rreth 20 ditë para se të lirohej në pritje të procesit të apelit. Ai mbërriti në gjykatë për seancën dëgjimore të së hënës duke përshëndetur policinë dhe avokatët, përpara se të ulej në rreshtin e parë të bankës së të akuzuarve.
Rigjykimi pritet të zgjasë deri më 3 qershor. Në këtë fazë të procesit, Sarkozy konsiderohet sërish i pafajshëm deri në një vendim përfundimtar.
Ish-presidenti është përballur me disa probleme ligjore që nga largimi nga detyra. Ai ka marrë tashmë dy dënime në raste të tjera. Në një prej tyre, ai mbajti për disa muaj një byzylyk elektronik në kyçin e këmbës pasi u shpall fajtor për përpjekje për të përfituar favore nga një gjyqtar.
Në një çështje tjetër, ai është dënuar për financim të paligjshëm të fushatës së tij të pasuksesshme për rizgjedhje në vitin 2012. Ndërkohë, në të ashtuquajturën “çështja libiane”, Sarkozy ka apeluar një dënim prej pesë vitesh burg, të dhënë nga një gjykatë e shkallës së parë në shtator.
Prokurorët pretendojnë se bashkëpunëtorët e tij arritën një marrëveshje me regjimin e Muammar Gaddafi në vitin 2005 për financimin e fushatës së tij presidenciale të vitit 2007. Megjithatë, gjykata nuk arriti të provojë se Sarkozy i mori apo i përdori drejtpërdrejt këto fonde.
Më 21 tetor, Sarkozy u bë ish-udhëheqësi i parë i një shteti të Bashkimit Evropian që u burgos. Gjatë kësaj periudhe, ai shkroi edhe një libër për kohën e kaluar në burg.
Hetuesit besojnë se në këmbim të mbështetjes financiare, regjimit të Gadafit iu premtua ndihmë për përmirësimin e imazhit ndërkombëtar, pas akuzave për përfshirje në sulme terroriste, përfshirë bombardimin e avionit mbi Lockerbie në Skoci në vitin 1988 dhe një tjetër mbi Niger në vitin 1989.
Ndërkohë, Sarkozy dhe bashkëshortja e tij, këngëtarja dhe modelja Carla Bruni, mund të përballen edhe me një proces tjetër gjyqësor. Ata akuzohen se kanë tentuar të korruptojnë një dëshmitar kyç në çështjen e financimit të fushatës në Libi, akuza që të dy i mohojnë.
