Irani planifikon ta kthejë shkollën e bombarduar të vajzave në muze përkujtimor

Qeveria e Iranit ka njoftuar se planifikon ta shndërrojë një shkollë vajzash të bombarduar në ditën e parë të luftës në një muze përkujtimor për viktimat e sulmit. Në një deklaratë zyrtare, autoritetet iraniane bëjnë të ditur se objekti do të ruhet si dëshmi historike e ngjarjes.
“Kjo shkollë është një dokument i gjallë i gatishmërisë së amerikanëve për të kryer krime dhe duhet të regjistrohet e dokumentohet për t’u ruajtur në kujtesën historike të popullit iranian”, thuhet në deklaratën e autoriteteve.
Sulmi ndodhi më 28 shkurt në qytetin jugor të Minabit. Sipas autoriteteve iraniane, nga bombardimi humbën jetën të paktën 168 nxënëse të moshës 7 deri në 12 vjeç, 26 mësuese dhe katër prindër.
Raporte të mediave ndërkombëtare, përfshirë The New York Times dhe CNN, i referohen Shteteve të Bashkuara si përgjegjëse për sulmin. Duke cituar burime konfidenciale, këto media raportojnë se rezultatet paraprake të hetimeve tregojnë përfshirjen e forcave amerikane.
Sipas këtyre raportimeve, objektivi i sulmit ishte një bazë e Gardës Revolucionare Islamike, e cila më parë ndodhej në ndërtesën ku funksiononte shkolla. Dyshohet se të dhënat e vjetruara të gjurmimit kanë çuar në identifikimin e gabuar të objektivit dhe në këtë tragjedi.
Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende detaje të tjera mbi projektin e muzeut, ndërsa kanë bërë të ditur se shkolla do të rindërtohet në një vend tjetër, në kujtim të viktimave.
