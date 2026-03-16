Zjarr në kodrat e Sherishtit në Vlorë, digjen parcela me ullinj

Një vatër zjarri ka përfshirë këtë të hënë kodrat e fshatit Sherisht, në Bashkinë e Vlorës, duke shkaktuar dëme në disa parcela me ullinj në pronësi të banorëve të zonës.
Sipas informacioneve paraprake, flakët janë përhapur me shpejtësi të ndihmuara edhe nga era, duke rrezikuar të përfshijnë parcela të tjera me ullinj dhe sipërfaqe pyjore përreth.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve, me qëllim parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit dhe minimizimin e dëmeve në zonë.
