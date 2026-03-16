PD: Më 23 maj zgjidhet kryetari, krijohet grupi për rishikimin e Statutit
Transmetuar më 16-03-2026, 13:42

16 Mars 2026 – Partia Demokratike ka zhvilluar sot mbledhjen e Kryesisë, ku u morën vendime të rëndësishme për organizimin e brendshëm dhe proceset zgjedhore në strukturat e saj.

Sipas informacionit të siguruar, zgjedhjet në degët e PD-së në të gjithë vendin pritet të përfundojnë deri më 30 prill, duke përgatitur terrenin për procesin e zgjedhjes së kryetarit.

Zgjedhja e kryetarit dhe Kuvendi Kombëtar

Më 23 maj do të zhvillohet zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike, ndërsa Kuvendi Kombëtar i partisë është planifikuar të mbahet më 6 qershor.

Grupi për rishikimin e Statutit

Gjatë mbledhjes së Kryesisë është vendosur krijimi i një grupi pune për rishikimin dhe përditësimin e Statutit të partisë. Ky grup drejtohet nga Gazment Bardhi dhe përbëhet nga këta anëtarë:

Oerd Bylykbashi

Ivi Kaso

Gent Strazimiri

Enno Bozdo

Elda Hoti

Keltis Kruja

Adriana Kalaja

Marash Logu

Franc Nuri

Grupi do të punojë për ndryshimet e Statutit, të cilat më pas do të diskutohen dhe miratohen në forumet e larta të PD-së.

Ky hap synon të përforcojë strukturën organizative të partisë dhe të sigurojë një proces zgjedhor të rregullt dhe transparent për liderin e ri.

