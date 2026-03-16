PD: Më 23 maj zgjidhet kryetari, krijohet grupi për rishikimin e Statutit

16 Mars 2026 – Partia Demokratike ka zhvilluar sot mbledhjen e Kryesisë, ku u morën vendime të rëndësishme për organizimin e brendshëm dhe proceset zgjedhore në strukturat e saj.
Sipas informacionit të siguruar, zgjedhjet në degët e PD-së në të gjithë vendin pritet të përfundojnë deri më 30 prill, duke përgatitur terrenin për procesin e zgjedhjes së kryetarit.
Zgjedhja e kryetarit dhe Kuvendi Kombëtar
Më 23 maj do të zhvillohet zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike, ndërsa Kuvendi Kombëtar i partisë është planifikuar të mbahet më 6 qershor.
Grupi për rishikimin e Statutit
Gjatë mbledhjes së Kryesisë është vendosur krijimi i një grupi pune për rishikimin dhe përditësimin e Statutit të partisë. Ky grup drejtohet nga Gazment Bardhi dhe përbëhet nga këta anëtarë:
Oerd Bylykbashi
Ivi Kaso
Gent Strazimiri
Enno Bozdo
Elda Hoti
Keltis Kruja
Adriana Kalaja
Marash Logu
Franc Nuri
Grupi do të punojë për ndryshimet e Statutit, të cilat më pas do të diskutohen dhe miratohen në forumet e larta të PD-së.
Ky hap synon të përforcojë strukturën organizative të partisë dhe të sigurojë një proces zgjedhor të rregullt dhe transparent për liderin e ri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd